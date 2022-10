Fin de série pour Luca Marini, surpris par sa chute

Charger le lecteur audio

Une série de quatre top 7 a pris fin pour Luca Marini à Buriram. Le pilote VR46 était pourtant idéalement placé en début d'épreuve : au quatrième tour, un dépassement sur Jorge Martín lui a permis de remonter au cinquième rang et il se trouvait dans le sillage de Miguel Oliveira, futur vainqueur de la course, quand il a été piégé par la pluie et a chuté. Marini, qui n'était encore jamais tombé en course depuis le début de la saison, pense qu'il aurait pu poursuivre sa série de bons résultats avec des conditions météo plus favorables.

"Une course difficile", a résumé le demi-frère de Valentino Rossi. "J'espérais que ça serait sec parce que les sensations étaient incroyables sur la moto [pendant le warm-up], j'avais un très bon rythme et ça aurait pu être une très bonne course mais il a plu. J'ai pris un très bon départ, j'étais l'un des plus forts au début, j'étais assez à l'aise sur la moto."

Marini peine à comprendre sa chute et l'attribue à un manque de sensations sur l'avant, un problème qui a également provoqué la dégringolade dans la hiérarchie de son coéquipier Marco Bezzecchi, auteur de la pole : "Sincèrement, je n'ai pas bien compris pourquoi je suis tombé. Il y avait beaucoup d'adhérence à l'arrière et c'était vraiment difficile avec le pneu avant."

Cette chute n'a pour autant pas signifié l'abandon de Luca Marini, qui a vu l'arrivée de tous les Grands Prix qu'il a disputés depuis son arrivée en MotoGP l'an passé. L'Italien est remonté sur sa moto et malgré les quatre minutes perdues dans l'incident, il a repris sa course et roulé sans retenue, comme l'atteste son troisième meilleur temps en course. Les points semblaient hors de portée mais il comptait sur des erreurs d'autres pilotes pour réintégrer le top 15.

"J'ai attaqué pour essayer de gagner beaucoup de positions", a confirmé Marini, finalement 23e sous le drapeau à damier. "Des erreurs pouvaient arriver dans ces conditions difficiles. C'était important de finir la course et de prendre des données à analyser pour les prochaines épreuves sous la pluie."