Objectif podium pour un Marini au "potentiel incroyable"

Luca Marini sera le porte-étendard de la formation de VR46 cette année. Fort de l'expérience acquise la saison dernière sur la moto conjointement engagée par le team de Tavullia et Avintia, une vieillissante Ducati version 2019, le demi-frère de Rossi doit maintenant s'inviter dans les premières places, au sein d'une équipe formée de membres qu'il a choisis. Souvent affaibli à la fin des courses en 2021, Marini a renforcé son entraînement et s'est déjà montré à l'occasion des essais de Mandalika, avec le deuxième temps le samedi et le troisième sur l'ensemble du test. Il veut maintenant confirmer en course.

"Il est important de réussir cette progression en tant que pilote", a déclaré l'Italien. "J'ai beaucoup appris de la saison dernière et à chaque course, j'ai pu découvrir et essayer de nouvelles choses. C'est bien pour cette saison. Je veux être dans les premières positions dès que possible. Je me suis très bien préparé cet hiver. Je pense que l'équipe a le même objectif. On peut faire de grandes choses avec Ducati."

Alessio Salucci, directeur du team VR46, croit plus que jamais au potentiel de Luca Marini, sorti renforcé de sa première campagne en MotoGP : "À mon avis, il était très important qu'il fasse l'année dernière", a déclaré Uccio. "Quand il a fallu que nous décidions entre 2020 et 2021 si nous voulions [qu'il aille] en MotoGP, ou [qu'il reste] en Moto2 dans notre équipe, j'ai poussé pour qu'il aille en MotoGP même si je savais qu'il s'agirait d'une situation très difficile avec le team Avintia, car il avait une moto un peu fatiguée. Mais dès les tests qu'il a faits avec nous en novembre à Jerez, puis en février en Malaisie et en Indonésie, il a fait ressortir le travail de l'année dernière."

"Il commence à se faire voir, car il pilote maintenant une moto plus performante, avec aussi un team qui réunit toutes les personnes qu'il a voulues et qui a été constitué pour lui, et il est naturellement fort. Je ne veux pas exagérer ou lui mettre trop de pression, mais il faut dire ce qui est : nous avons été très rapides, que ce soit avec les pneus tendres ou les pneus usés, il a fait du bon travail. Nous sommes une nouvelle équipe, il en est à sa deuxième année, mais j'espère vraiment que nous pourrons être compétitifs et que nous serons souvent parmi les dix premiers, voire plus haut."

VR46 veut voir Marini sur le podium

L'an dernier, Enea Bastianini a décroché deux podiums en pilotant la même moto que Marini. Ce sera la mission fixée au #10 cette année avec la machine d'usine : "Le podium est un réel objectif", a prévenu Uccio. "Mais je parlais de constance pour les positions [à obtenir tout le temps], et une fois qu'on est là, il ne manque plus que le podium. À mon avis, l'année dernière, ça n'est pas que Luca a été lent, mais c'est Enea qui a été bon avec ce qu'il avait à sa disposition. Voilà comment je vois les choses. Il a fait une saison qui m'a impressionné, alors chapeau à lui. Cette année, nous allons essayer d'être compétitifs, autant que lui sinon plus."

Luca Marini

Pablo Nieto partage cette ambition : "Je suis très, très optimiste", a confié le team manager de VR46. "Peut-être que je dois même me contenir un peu [rires] car je crois que Luca a un potentiel incroyable. Quand nous sommes allés en Malaisie et en Indonésie j'ai passé beaucoup de temps en piste, et je n'ai pas toujours le temps de le faire, et je dois dire que je ne dis pas ça parce que c'est Luca mais je suis impressionné par son rythme. Je crois que c'est l'un de ceux qui sont capables de mettre tout ce qu'ils ont en eux pour être de véritables protagonistes. Luca a beaucoup à dire et à faire."

Comme en 2020 dans la catégorie Moto2, Marini sera aligné aux côtés de Bezzecchi, naturellement moins attendu en raison de son statut de rookie. Nieto espère cependant que le natif de Rimini pourra prétendre au titre de meilleur débutant, très disputé cette année face à Remy Gardner et Raúl Fernández, qui l'ont devancé en Moto2 l'an passé, mais aussi Fabio di Giannantonio et Darryn Binder.

"Marco travaille vraiment bien. C'est une éponge, il prend beaucoup, il est très intelligent et sait que c'est très important d'avoir une bonne relation avec Luca car il a plus d'expérience. Nous l'avions déjà vu en Moto2, ils avaient très bien travaillé et je crois qu'il peut jouer le titre des rookies cette année, c'est notre objectif de l'année avec lui."

Avec Léna Buffa et Charlotte Guerdoux