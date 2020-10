Marc Márquez toujours absent pour le GP d'Aragón

En officialisant la présence de Stefan Bradl pour un septième Grand Prix consécutif, Honda a confirmé que Marc Márquez prolongeait la convalescence qui a déjà gâché la quasi-totalité de sa saison 2020. Blessé à Jerez lors de la première course, il avait tenté un retour vite avorté à la deuxième manche mais avait surtout vu sa blessure s'aggraver quelques jours plus tard, ce qui l'a depuis forcé à se montrer particulièrement prudent.

"Je suis heureux de continuer à courir avec l'équipe Repsol Honda en Aragón, mais j'espère que Marc continue à bien se remettre", commente Stefan Bradl, qui vient de marquer ses premiers points de la saison en terminant huitième du Grand Prix de France, alors qu'Álex Márquez a permis à Honda de monter sur le podium pour la première fois cette année. "Revenir dans les points et bien piloter à la dernière course a renforcé ma motivation en vue de ce week-end. Aragón est un circuit très varié, avec quelques portions délicates. Si les températures sont plus fraîches, il faut vraiment faire attention au côté droit du pneu au début du tour. L'objectif est d'obtenir à nouveau le meilleur résultat possible pour le HRC."

En manquant encore ce dixième Grand Prix de la saison MotoGP, le Champion du monde en titre voit quant à lui s'envoler ses dernières chances mathématiques de défendre sa couronne, aussi anecdotiques aient-elles pu être depuis l'acceptation de sa longue absence. En n'ayant marqué aucun point à ce stade, il accuse en effet 115 unités de retard sur le leader du championnat, Fabio Quartararo, et même si cet écart devait rester inchangé après la course de dimanche, il serait ensuite impossible à combler lors des quatre Grands Prix restants.

Honda ne donne pas de précisions aujourd'hui quant à une possible date de retour de sa star. Les plans de Marc Márquez et de son entourage semblent l'orienter vers un retour à la compétition possible à Valence, ce qui lui laisserait donc encore plus de trois semaines pour s'assurer d'être en condition. Un premier Grand Prix est prévu sur le circuit Ricardo Tormo du 6 au 8 novembre, puis un second la semaine suivante, avant la finale du championnat à Portimão du 20 au 22 novembre.

Le journal espagnol La Vanguardia rapporte toutefois que ce retour pourrait être avancé à la semaine prochaine, pour le Grand Prix de Teruel (le second à se disputer au MotorLand Aragón), si les prochains examens de contrôle du pilote confirment la bonne avancée de sa rééducation et un bras désormais prêt à garantir une reprise sûre de la compétition.

Bien qu'hors-jeu au championnat, Márquez pourrait donc venir jouer les arbitres dans la course au titre en s'alignant au départ des dernières manches d'une saison particulièrement disputée, où chaque point pourrait s'avérer déterminant pour les candidats encore en lice.