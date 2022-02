Márquez : "Cet hiver, arrêter a été une réelle option"

Charger le lecteur audio

À peine revenu du dernier test de pré-saison à Mandalika, Marc Márquez a pris la direction de Madrid pour l'avant-première de la série documentaire MotoGP Unlimited, qui sera disponible sur Amazon à partir du 14 mars.

En marge de l'événement, il a donné une longue interview à la radio espagnole Cope, et est revenu sur la période difficile qu'il a traversée cet hiver. L'octuple Champion du monde a en effet été victime d'un problème de vision qui a complètement remis en cause sa carrière, comme ça avait déjà été le cas il y a tout juste dix ans, à la fin de la saison 2011.

"En 2021, j'ai touché le fond", a-t-il déclaré. "Je n'ai rien pu faire pendant trois mois. Je voyais double, j’avais la tête qui tournait et je ne pouvais rien faire. Psychologiquement c'est dur, mais ça l'est surtout car quand tu vois double, tu ne peux pas avoir une vie normale, le sport passe au second plan."

"Le médecin m'a dit : 'On ne sait pas si ta vue va redevenir normale, si elle sera parfaite ou pas. On va attendre trois mois pour voir si ça revient tout seul, sinon il faudra opérer et réattendre trois mois, et si ça ne va toujours pas il y aura une autre opération qui reportera encore sûrement de trois mois, et puis on verra.' Aujourd'hui ma vue va parfaitement bien, sinon je ne roulerais pas. Le médecin m’a dit que c’était un miracle que j'aie pu récupérer toute ma vue sans aucune séquelle."

Au cours de la saison 2021, l'espoir était pourtant revenu avec plusieurs succès qui confirmaient son retour aux avant-postes après avoir été contraint de s'éloigner des Grands Prix pour soigner son bras. Mais à l'aube de la campagne 2022, le doute concernant la suite de sa carrière était plus grand que jamais. "Cet hiver, arrêter a été une réelle option", a-t-il expliqué.

"Le médecin me l'a dit. Déjà, il y a mon bras, qui va guérir avec le temps. Mais pour ma vision, c'était un nerf, dans la tête, on ne pouvait rien toucher. J'avais déjà vécu cela, et quand tu as déjà vécu cette lésion tu sais ce qui t'attend, et souvent c'est pire. Et là le médecin me dit : 'Il y a trois options : attendre et que ça guérisse tout seul ; attendre mais que ça ne guérisse pas tout seul et qu'il faille opérer, puis voir ce qu'il se passera ; ou bien récupérer une bonne vue pour une vie normale, mais avec des séquelles qui ne permettront pas de rouler à 250 km/h sur une moto'. [Quand on me l'a annoncé], ça m’a abattu."

Néanmoins, le #93 a insisté sur le fait qu'il n’a jamais perdu son optimisme, ni l’idée de récupérer. "Je me suis laissé porter, il fallait voir ce que ça allait donner", a-t-il ajouté. Désormais complètement remis de sa diplopie, il lui reste à guérir de son bras afin de pouvoir viser son objectif de titre cette saison. Pour cela, il a fait appel au docteur Cotorro, qui a suivi Nadal dans sa convalescence, et espère ainsi pouvoir revenir à 100% de sa forme physique.

