MotoGP Unlimited : Le docu-série de Prime Video se dévoile

Le succès populaire de Drive to Survive, la série de Netflix sur les coulisses de la Formule 1, a poussé le MotoGP à se lancer dans la production d'un documentaire similaire, en association avec la plateforme rivale, Prime Video d'Amazon. Annoncé par Motorsport.com dès le mois de mars, ce programme a été officialisé après le dernier Grand Prix de 2021, alors que les équipes en charge de la production suivaient les pilotes et leurs équipes depuis de longs mois.

Et quelques heures après l'annonce de la date de sortie de la nouvelle saison de Drive to Survive, Amazon a révélé que la première saison de MotoGP Unlimited, consacrée à la campagne 2021, serait visible sur sa plateforme à partir du 14 mars. Huit épisodes de 50 minutes seront au programme.

La bande-annonce dévoilée ce mercredi montre que les équipes du documentaire ont pu suivre le Champion du monde Fabio Quartararo dans son entraînement hors des circuits, Valentino Rossi pour ses derniers moments de pilote moto, Marc Márquez dans des moments de doute au sujet de sa condition physique ou encore Pecco Bagnaia avec sa famille. Sur la forme, la série documentaire semble reprendre tous les codes qui ont fait le succès (et les critiques) de Drive to Survive en F1, à savoir un accès inédit au paddock mais aussi à la vie des pilotes en dehors des circuits, le tout avec une dramaturgie exacerbée.

Consciente des bénéfices qu'une telle exposition pouvaient apporter au MotoGP, les équipes ont ouvert leurs portes à The Mediapro Studio, filiale du groupe qui a brièvement diffusé la Ligue 1 de football et producteur de la série documentaire pour Prime Video. "Nous pensons que [le programme] sera attirant non seulement pour les passionnés de moto, mais aussi pour tous les téléspectateurs intéressés par une bonne histoire, dans ce cas le triomphe et le sacrifice sur les plans sportif et personnel, que nous pouvons montrer grâce à l'accès unique que, pour la première fois, les protagonistes du championnat ont donné à nos équipes de production", déclarait Laura Fernández Espeso, directrice générale de The Mediapro Studio, en novembre dernier.

