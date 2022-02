Netflix annonce la date de sortie de la saison 4 de Drive to Survive

Charger le lecteur audio

Cela fait quatre ans que les caméras de Netflix suivent les équipes de Formule 1 sur les Grands Prix afin de dévoiler au public les coulisses d'un championnat particulièrement intense. Et le grand succès de Drive to Survive a permis à la F1 de gagner en popularité dans le monde entier, en particulier aux États-Unis.

Assez logiquement, une quatrième saison sera dévoilée sur la plateforme de streaming le 11 mars, et elle sera sans nul doute la plus intéressante à ce jour ! La saison 4, divisée en dix épisodes, reviendra sur la campagne 2021 et la lutte acharnée entre Max Verstappen et Lewis Hamilton pour le titre mondial.

"Offrant un accès sans précédent, la saison 4 emmènera une fois de plus les fans dans les coulisses pour observer en personne la façon dont les pilotes et les équipes se sont préparés à se battre pour la victoire dans l'une des saisons les plus dramatiques de ce championnat", peut-on lire dans un communiqué de la F1 et de Netflix. "Préparez-vous à plonger dans les rivalités féroces entre les équipes, les podiums inattendus et l'intense bataille pour le titre entre Mercedes et Red Bull, alors que la pression a atteint un niveau sans précédent, tant sur la grille qu'en dehors."

La saison est une nouvelle fois produite par Box to Box Films, James Gay-Rees (Amy, Senna) et Paul Martin (Diego Maradona) étant les producteurs exécutifs. Il s'agira de la première saison de Drive to Survive où un championnat se jouera lors de la dernière course, avec la fin très controversée du Grand Prix d'Abu Dhabi et le sacre de Verstappen au bout du suspense.

Cependant, le pilote Red Bull n'aura pas un grand rôle dans les épisodes de la saison. En octobre dernier, Verstappen avait annoncé qu'il ne donnerait plus d'interviews pour Netflix, qui "ont fabriqué quelques rivalités qui n'existent pas vraiment" selon lui. Le succès de Drive to Survive a également suscité certaines inquiétudes quant à la part de divertissement en F1, qui est avant tout une discipline sportive, notamment à la suite des décisions de la direction de course au Grand Prix d'Abu Dhabi.

