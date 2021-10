Verstappen refuse de participer à la série Netflix sur la F1

La croissance de la popularité de la F1 ces dernières années, notamment auprès d'un public plus jeune, peut en partie s'expliquer par le succès populaire de la série "Drive to Survive" ("Formula 1 : pilotes de leur destin", en version française). Toutefois, un certain nombre d'acteurs de la discipline ont reconnu que les événements n'étaient pas toujours présentés ou racontés de façon honnête, montant parfois des enjeux et des rivalités de toute pièce à des fins de spectacle ou de suspense.

À l'occasion de la sortie de la saison 3 en début d'année, qui revenait sur la saison 2020 de F1, la famille Williams avait notamment fait part de son mécontentement d'avoir été quelque peu oubliée dans le récit fait par la série, alors même qu'il s'agissait de la dernière saison du clan à la tête de la structure historique. De même, Zak Brown avait reconnu qu'une telle oeuvre "crée forcément du divertissement dont nous savons tous dans le paddock que ce n'était peut-être pas tout à fait comme ça".

Interrogé sur le sujet alors que la Formule 1 pose cette semaine ses valises aux États-Unis, pays d'origine de la compagnie de streaming et des propriétaires de la F1, Max Verstappen a pour sa part révélé qu'il ne voulait plus avoir affaire aux producteurs du show. "Je comprends que cela doit être fait pour stimuler la popularité en Amérique", a-t-il déclaré auprès d'Associated Press. "Mais de mon côté, en tant que pilote, je n'aime pas en faire partie."

Le Néerlandais a notamment expliqué qu'"ils falsifiaient beaucoup de choses", faisant référence à nombre des déclarations faites dans des interviews enregistrées dans le cadre de la série ensuite appliquées à d'autres situations. "Ils ont fabriqué quelques rivalités qui n'existent pas vraiment", a-t-il ajouté. "J'ai donc décidé de ne pas en faire partie et je n'ai plus donné d'interviews après ça, parce qu'alors il n'y a rien à montrer. Je ne suis pas vraiment du genre à faire un show dramatique, je veux juste des faits et des choses réelles."

Puis il a ironisé en évoquant le possible traitement de la rivalité avec Lewis Hamilton dans la future saison 4. "Nous serons probablement [rivaux] dans la prochaine série Netflix. Une fois, nous nous sommes rentrés dedans en marchant, donc probablement que ça sera dedans."

En 2020, Verstappen avait déjà déclaré dans le podcast ABtalks, à propos de la saison 2 : "Le problème, c'est qu'ils vous positionnent toujours de la manière qu'ils veulent. Quoi que vous disiez, ils essaient de vous donner l'air téméraire, ou de vous faire convenir au scénario de la série. Je n'ai jamais aimé ça. Je préfère avoir une interview en tête-à-tête avec la personne qui souhaite me connaître."

"Cette série, c'est une histoire de passion, et il faut qu'elle soit passionnante, donc ils vous positionnent selon ce qui convient à l'épisode, quoi que ce soit. Pour moi, ça ne va pas vraiment. On est interviewé, mais ils utilisent les mots que l'on prononce dans des circonstances différentes, donc ça ne va jamais vraiment. Mais c'est une série. Je ne pense pas que c'était le vrai moi."