Drapeaux jaunes : les pilotes soutiennent l'annulation des temps

Deux semaines après la grogne provoquée par l'absence de sanction envers Fernando Alonso, qui avait signé un temps sans relâcher son effort malgré un passage dans une zone sous double drapeau jaune en Turquie, des leçons ont été tirées de cet épisode. Les Notes du directeur de course d'Austin permettent ainsi de constater que, désormais, tout temps signé dans ces conditions serait purement et simplement annulé.

"Tout pilote traversant un secteur sous double drapeau jaune doit réduire sa vitesse de manière significative et être prêt à changer de direction ou à s'arrêter", peut-on lire dans les notes publiées par Michael Masi. "Pour que les commissaires soient convaincus qu'un pilote a respecté ces exigences, il doit être clair qu'il n'a pas tenté de réaliser un temps au tour significatif. En pratique, tout pilote se trouvant dans un secteur sous double drapeau jaune verra son temps au tour supprimé."

Cette nouvelle application de la règle résulte de discussions informelles qui ont eu lieu le dimanche matin de la course au GP de Turquie, avant que le sujet ne soit de nouveau abordé lors d'une réunion du Groupe de travail sportif de la F1 la semaine passée.

Interrogés sur cette question ce jeudi à Austin dans le cadre des conférences de presse d'avant GP des États-Unis, les pilotes se sont montrés favorables à cette solution. "Maintenant, c'est clair pour tout le monde, si ce n'était pas déjà le cas avant", a déclaré Charles Leclerc, interrogé par Motorsport.com. "Mais comme ça, il n'y a plus de doute. Dès que vous avez un double jaune, vous pouvez ralentir autant que possible, et juste préparer votre prochain tour, parce que le tour sera supprimé de toute façon."

Nicholas Latifi a souligné que le changement clarifiait ce qui était auparavant une zone grise. "Je pense que cela rend les choses claires et nettes pour tout le monde", a déclaré le pilote Williams à Motorsport.com. "En qualifications, la règle est que s'il y a un double jaune, vous êtes à peu près obligé d'annuler votre tour. S'il s'agit d'une piste sèche ou de conditions mixtes, cela peut toujours surprendre un pilote."

"Un simple [drapeau] jaune est évidemment différent, et c'est un peu plus une histoire de lever juste assez le pied pour montrer qu'on l'a levé. Mais le double jaune, la plupart du temps, il y a un danger immédiat, vous devez être prêt à vous arrêter. Donc le fait qu'ils enlèvent [le tour], je veux dire, ils décident pour nous. C'est comme ça que ça va être pour tout le monde."

"La zone grise, c'est quand il y a des conditions mixtes, parce que si vous faites un tour sur le sec, et que le tour suivant c'est un peu mixte, s'il y a un double drapeau jaune, même si vous poussez à fond [dans la zone sous double drapeau jaune], vous serez plus lent. Je pense que le noir et blanc pour une règle comme celle-ci est probablement ce dont on a besoin."

"Vous perdrez complètement l'opportunité de faire un temps au tour", a déclaré quant à lui Yuki Tsunoda. "Je pense que dans la plupart des cas, ça ira. Il est clair que si c'est un double jaune, votre temps va être supprimé de toute façon, donc tout le monde peut ralentir automatiquement, ce qui est bon pour la sécurité. Donc pour moi, c'est une bonne idée."