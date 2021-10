Hamilton impressionné par la progression de Leclerc chez Ferrari

S'il est aujourd'hui l'un des hommes forts de la "nouvelle génération" de la F1, Charles Leclerc a eu très peu de temps pour passer des formules de promotion à la catégorie reine, au sein de l'écurie où la pression est sans aucun doute la plus forte : Ferrari. Membre du programme junior du Cheval Cabré depuis 2016, le Monégasque a reçu à peine trois ans plus tard l'opportunité de se mettre au volant de la monoplace rouge, à l'avant de la grille de départ.

Et le rôle de Leclerc chez Ferrari a rapidement évolué lui aussi. En 53 Grands Prix, le pilote est passé d'apprenti de Sebastian Vettel à leader d'une équipe mise KO en 2020 et aujourd'hui en pleine reconstruction. Malgré l'ampleur de la mission confiée au Monégasque, ce dernier n'a pas craqué pas sous la pression : depuis le début de l'année, il a signé deux pole positions, bouclé 60 tours en tête et devancé onze fois son coéquipier Carlos Sainz en qualifications.

Dans le paddock, ces performances ne sont pas passées inaperçues. Lewis Hamilton, qui a pu suivre de près l'ascension de Leclerc en F1, a salué la progression rapide du pilote Ferrari. "Ça a été incroyable de voir la progression de Charles, il devient le leader d'une équipe phénoménale", a commenté le septuple Champion du monde lors de la conférence de presse du jeudi du Grand Prix des États-Unis. "Bien sûr, [Leclerc et Ferrari] ont connu une période difficile mais ils n'ont fait que s'améliorer. Ils gagnent en vitesse, remontent au classement et commencent à mettre la pression sur ceux [qui se trouvent] à l'avant du peloton."

Mais la pointe de vitesse de Leclerc est encore accompagnée de quelques erreurs de pilotage, l'exemple le plus parlant étant son accident dans les dernières secondes de la Q3 du Grand Prix de Monaco 2021 l'ayant privé de départ depuis la pole position, et donc d'une victoire potentiel, pour sa course à domicile. Mais selon Hamilton, la marge de progression de Leclerc est encore grande compte tenu de son jeune âge, 24 ans seulement.

"[Leclerc] est encore si jeune", a poursuivi le pilote Mercedes. "Je pense qu'il suit sa propre route et qu'il continuera à progresser et à devenir de plus en plus performant. Il a déjà montré un grand potentiel plus jeune. Il ne peut que progresser et il est dans une super équipe pour y parvenir. J'ai hâte de vivre plus de batailles acharnées face à lui à l'avenir."