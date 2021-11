Le MotoGP confirme sa série documentaire sur Prime Video

Le MotoGP aura bien droit à sa version de Drive to Survive. La série documentaire de Netflix sur la Formule 1 a permis de toucher un nouveau public et a contribué à l'augmentation de la popularité du championnat dans plusieurs pays, les États-Unis en tête. Le MotoGP a voulu un programme similaire et un accord a été confirmé avec Prime Video, la plateforme d'Amazon, et The Mediapro Studio, filiale du groupe resté célèbre en France pour sa brève diffusion de la Ligue 1. Comme Motorsport.com le révélait dès le mois de mars, les équipes étaient présentes sur les circuits cette année, pour produire huit épisodes d'une durée de 50 minutes.

La série, dont le nom n'a pas été révélé, sera dans un premier temps disponible en France, en Italie et en Espagne, à une date elle aussi inconnue, avant de s'étendre à 150 pays et territoires. La Dorna précise que les équipes en charge du documentaire ont eu un "accès sans précédent" aux coulisses du championnat et que tous ses acteurs majeurs y ont participé : "Des séances d'entraînements aux briefings des équipes, en passant par toutes les étapes intermédiaires, cette plongée dans l'aspect sportif et personnel mènera les téléspectateurs dans un voyage jusqu'au sommet de la compétition sur deux roues, offrant un regard unique sur le quotidien des équipes et des pilotes", précise le promoteur du championnat. Prime Video promet de son côté une "vision intime, inédite et exclusive des défis relevés par les pilotes et leurs équipes" au cours de la saison 2021.

"L'étroite collaboration entre toutes les parties et ce projet avec Mediapro et Prime Video est plus qu'une garantie de succès", se réjouit déjà Manel Arroyo, directeur commercial de la Dorna. "Au cours de cette saison intense, qui s'est conclue à Valence, le travail entre la Dorna et The Mediapro Studio a été permanent, avec l'idée d'extraire les moments les plus marquants et les plus forts de chaque Grand Prix de la saison. L'aide des six constructeurs, des équipes et des pilotes nous permettra d'apprécier et d'avoir accès à de nombreux éléments qui, jusque-là, restaient invisibles, créant un produit au niveau de qualité et d'expérience de leurs précédents documentaires et productions."

En Formule 1, les astuces scénaristiques de Drive to Survive ont fait débat, pouvant d'un côté séduire un public qui n'est pas familier des sports mécaniques mais de l'autre déplaire aux puristes, Max Verstappen refusant même de prendre part au tournage cette année. Le programme du MotoGP devrait suivre la même direction selon Laura Fernández Espeso, directrive générale de Mediapro Studio, avec une place importante donnée au storytelling. "Nous pensons que [le programme] sera attirant non seulement pour les passionnés de moto, mais aussi pour tous les téléspectateurs intéressés par une bonne histoire, dans ce cas le triomphe et le sacrifice sur les plans sportif et personnel, que nous pouvons montrer grâce à l'accès unique que, pour la première fois, les protagonistes du championnat ont donné à nos équipes de production", a-t-elle déclaré.