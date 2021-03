Le MotoGP aura son "Drive to Survive" sur Amazon

Série produite par Netflix et qui met en scène la Formule 1, Drive to Survive a connu un succès éclatant depuis sa toute première diffusion en 2019. Ce programme a permis à la F1 de toucher une audience plus large et d’accroître l'intérêt d'une discipline qui projette de toucher un milliard de téléspectateurs en 2021, que ce soit grâce à l'effet de Drive to Survive ou à celui du développement de l'eSport.

Jeudi, Motorsport.com indiquait qu'une série du même genre était envisagée par le MotoGP, sans toutefois en connaître les détails. Nous pouvons désormais révéler que Dorna Sports travaille avec Amazon pour disposer de son propre programme sur sa plateforme Prime.

Lire aussi : Les pilotes du MotoGP veulent leur Drive to Survive

Un groupe de travail de Mediapro, société de production de la série, est déjà au Qatar pour la manche d'ouverture de la saison 2021 afin de commencer à filmer le documentaire. Le format de la série tournée pour Amazon et le MotoGP, dont le titre demeure inconnu, devrait emprunter le même modèle que Drive to Survive, l'intrigue de chaque épisode tournant autour des différents personnages du paddock. On ignore encore sa durée ainsi que sa date de sortie.

Jeudi, les pilotes du MotoGP ont été interrogés en conférence de presse sur ce qu'ils pensaient d'un tel programme, et leurs réactions ont été positives. "C'est fantastique, ça ferait grandir le sport", estimait notamment Jack Miller avant de s'en amuser. "Je pense qu'il y a quelques pilotes sur la grille qui veulent devenir des stars de cinéma, donc je pense que ça les aiderait !"

La popularité du MotoGP est en hausse ces dernières années, alors que les écarts se sont particulièrement resserrés sur la grille. Cette croissance a notamment touché le marché d'Asie du sud-est, où le public a répondu présent lors des Grands Prix organisés en Malaisie et en Thaïlande avant la pandémie.

Il n'y a pas eu de documentaire très médiatisé et dédié au MotoGP depuis la sortie en 2015 de Hitting the Apex, réalisé par Mark Neale et produit par Brad Pitt. D'autres programmes ont été produits depuis mais avec une portée beaucoup plus discrète que ce que peut offrir une plateforme mondialement connue comme Amazon ou Netflix.