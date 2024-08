Márquez : "À chaque course, quelqu'un fait une erreur"

Septième sur la grille de départ du sprint de Silverstone et ainsi seulement cinquième pilote Ducati après les qualifications, Marc Márquez savait qu'il allait devoir user d'agressivité dès les premiers hectomètres de course pour espérer rallier l'arrivée à une bonne position.

Sous un ciel nuageux mais avec une température du tarmac de 37°C, Márquez, peu à l'aise depuis le début du week-end, s'est présenté au départ comme l'un des quelques pilotes à opter pour l'option dure du pneu avant, comme l'a fait le poleman Aleix Espargaró. Un choix qui a peut-être été la cause de la chute de l'Espagnol, à deux boucles de l'arrivée, alors que celui-ci occupait une quatrième position qu'il ne semblait ni en mesure d'améliorer, ni de ne pouvoir préserver de son plus proche poursuivant, Brad Binder.

Au départ, Márquez se retrouvait dans une bagarre intense entre ce même Binder et Pedro Acosta, donnant lieu à un contact entre les deux hommes au second tour. Un fait de course qui profitait ainsi au pilote Gresini, capable de s'emparer de la cinquième position puis de dérouler un rythme lui faisant aborder la seconde moitié de course en quatrième position après la chute de Pecco Bagnaia.

Une quatrième position à laquelle Márquez semblait destiné, avec les six points au championnat allant avec, jusqu'à ce qu'il ne verrouille l'avant dans le virage 16, avec seulement une dizaine de kilomètres à parcourir avant l'arrivée.

L'Espagnol accepte l'issue de sa course, expliquant posément et de manière analytique les raisons d'une chute qu'il lie au fait qu'il s'est senti obligé de faire le choix du pneu avant dur et de pousser. "C'est une combinaison de choses", commence-t-il. "J'étais très heureux de ma course, car mon objectif était d'être en cinquième position et j'étais là, je ne compte pas la chute de Bagnaia. Cinquième position, c'était mon objectif."

"Je me sentais de mieux en mieux avec la moto, mais c'est une combinaison de choses, car pour piloter comme ça, il fallait mettre le pneu avant dur et c'était un peu à la limite sur le côté gauche. Et à la fin, quand j'ai perdu le groupe de devant, la température a commencé à chuter et le côté gauche était plus critique."

"Quand on met le pneu dur, le grip est OK mais la mise en température est moindre. J'ai un peu pris la ligne extérieure et ai essayé de revenir, mais j'ai perdu l'avant. C'est comme ça. On pilote super vite, et comme on le voit, à chaque course, quelqu'un fait une erreur."

"Pour moi, c'est l'opposé [de ceux qui ont besoin de plus de grip à l'arrière] : je ne sais pas comment c'est avec la GP24, mais avec la GP23, on manque un peu de grip à l'entrée et on doit comprendre comment faire."

Marc Márquez revient donc bredouille de cette course sprint après avoir encore fait connaissance avec le sol de Silverstone ce week-end. Au championnat, la chute de Bagnaia signifie que l'Espagnol ne perd rien sur l'Italien, avec qui l'écart demeure de 56 points. Victorieux, Bastianini prend en revanche 12 points importants à celui qui demeure son plus proche adversaire au tableau pilotes et repasse ainsi troisième pour un point.

