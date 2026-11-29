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MotoGP GP de Valence

Márquez était "moins concentré, mais toujours aussi rapide" pour sa dernière

Marc Márquez revient sur les émotions ressenties lors de sa dernière course en MotoGP et explique comment il est malgré tout parvenu à monter sur le podium.

Rachit Thukral

Publié: 29 nov. 2026, 19:07

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Photo de : Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

Marc Márquez affirme avoir découvert qu'il pouvait être "tout aussi rapide" même en manquant de concentration, lors de sa dernière course en MotoGP, particulièrement riche en émotions, dimanche à Valence.

Après avoir annoncé vendredi sa décision de prendre sa retraite, Márquez avait prévenu que ses émotions pourraient l'empêcher d'évoluer à son meilleur niveau dimanche.

Le pilote Ducati a pourtant livré une solide prestation sur le circuit Ricardo Tormo, terminant deuxième derrière Raúl Fernández, après avoir pris le dessus sur Marco Bezzecchi et son Aprilia officielle dans un duel en début de course.

Si l'Aprilia satellite de Fernández était intouchable dimanche, malgré le retour rapide de Márquez dans les derniers tours, l'Espagnol a été de loin le pilote le plus rapide du clan Ducati. Il a terminé avec près de 10 secondes d'avance sur la Desmosedici suivante, celle de Fermín Aldeguer.

Márquez devait non seulement composer avec les émotions liées à ses adieux au MotoGP, mais aussi avec l'inquiétude de voir son frère Álex transporté à l'hôpital dans la matinée pour des examens complémentaires après avoir été victime d'un "bronchospasme sévère".

Lors de la conférence de presse d'après-course, Marc Márquez a plaisanté en expliquant qu'il aurait ressenti moins de pression tout au long de sa carrière s'il avait su qu'il pouvait conserver son niveau de performance sans être pleinement concentré en piste.

"Lors de ma dernière course, j'ai appris quelque chose de nouveau sur moi-même", a-t-il déclaré. "J'ai toujours été très concentré, seul dans le motorhome avant les courses. Cette fois, je n'étais pas concentré et j'ai été tout aussi rapide. C'était donc une découverte. Si je l'avais su plus tôt, peut-être que la pression et la tension auraient été moins fortes !"

"Je pense que le bonheur m'a permis de piloter. Hier soir, à 22 heures, j'étais encore en séance photo et occupé à différentes choses. Aujourd'hui, je me suis levé et il y avait une ambulance devant mon motorhome, ainsi qu'un médecin, parce que mon frère était très, très malade."

"C'est la seule chose que j'aurais aimé avoir lors de cette dernière course : Álex à mes côtés. Mais je lui ai fait une grande accolade avant le départ dans la voie des stands, puis une autre à mon retour. Partager la piste et les podiums avec Álex a été la plus belle chose de ma carrière."

Marc Márquez (Ducati)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bien que le poleman Marco Bezzecchi ait pris le meilleur départ parmi les trois pilotes en première ligne, Márquez lui a ravi la tête grâce à un superbe dépassement à l'intérieur du premier virage.

Son passage en tête a toutefois été de courte durée : Fernández l'a dépassé à la fin du deuxième tour, avant de s'envoler vers une victoire sans contestation.

Márquez a expliqué qu'il savait que le départ représentait sa seule occasion de mener sa dernière course, l'Aprilia disposant d'un avantage compétitif sur Ducati à Valence.

"J'ai tout donné en piste. Aujourd'hui encore, j'ai pris des risques", a-t-il déclaré. "J'ai attaqué au premier virage parce que je savais que c'était ma seule chance de mener au moins un ou deux tours. Dès qu'une Aprilia serait passée devant, elle s'échapperait. Je savais que le rythme des Aprilia était un peu meilleur que le nôtre, mais Raúl m'a particulièrement surpris parce qu'il pilotait vraiment très bien."

"À dix tours de l'arrivée, je me suis dit : 'OK, vámonos !' J'ai alors essayé de pousser au maximum, de donner 100% et d'utiliser les pneus. Je me suis dit : 'Aujourd'hui, je ne peux pas tomber.' Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que quelqu'un me retenait. La dernière course de ma carrière ne se terminerait pas dans le bac à graviers. J'ai essayé de rattraper Raúl, mais à trois tours de l'arrivée, j'ai vu que l'écart était encore trop important."

"Dans le dernier tour, j'en ai alors pleinement profité. Je regardais les tribunes et je ne savais pas que Pedro [Acosta] était si proche. Je profitais simplement de l'instant, mais c'était la course la plus courte de ma carrière."

Márquez a également raconté comment il avait pris le temps de penser à ses proches avant de rejoindre la grille pour la dernière fois de sa carrière.

"Avant la course, je me suis simplement enfermé seul dans mon bureau", a-t-il expliqué. "J'ai passé dix ou quinze minutes à penser à toutes les personnes qui m'ont aidé, à celles qui m'ont conseillé de la meilleure manière possible, à tous les amis que j'ai rencontrés ici dans le paddock, les vrais amis, ainsi qu'à toutes les équipes."

"J'ai surtout pensé à mon grand-père, parce qu'il m'a donné de très bons conseils, et je lui avais promis que ce serait la dernière chance pour mon bras droit. Cette promesse était un peu à la limite, car j'ai encore subi une opération cette année, mais l'élastique était arrivé à son point de rupture : sa tension était extrêmement élevée et, avant qu'il ne casse, il était temps de renoncer progressivement."

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