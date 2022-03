Marc Márquez s'estime à deux dixièmes du podium

Charger le lecteur audio

Durant chacune des deux séances d'essais libres disputées vendredi à Losail, Marc Márquez a su se montrer dans la partie haute du classement, et c'est même à seulement 35 millièmes du meilleur temps qu'il a bouclé la journée. Admettant être mieux loti que ce qu'il avait imaginé sur le tour lancé, le pilote Honda se voit en revanche un peu plus en retrait en ce qui concerne la performance qu'il peut livrer sur la durée.

"Sur le rythme de course, je m'attendais à quelque chose de similaire, mais sur un tour c'était mieux que ce à quoi je m'attendais", observait-il vendredi soir. "Peut-être que la deuxième place ne correspond pas à ma position en termes de rythme, mais globalement c'était mieux que ce à quoi je m'attendais. L'objectif était d'être dans le top 10 pour aller directement en Q2 [et] je ne pense pas que les chronos s'amélioreront [en EL3]."

"Normalement, sur cette piste j'ai toujours du mal", a-t-il rappelé. "Il est vrai que cette piste n'a pas été la meilleure pour Honda par le passé, mais c'est le cas aussi pour mon style. Quelle que soit la catégorie, je n'ai pas été très rapide ici. [Vendredi] mon rythme de course n'était pas le meilleur, mais il n'était pas non plus loin des meilleurs. J'aime ça, ça me fait me sentir à l'aise. Mais il est vrai qu'il faut qu'on améliore au minimum de deux dixièmes pour se battre pour le podium. Pour le moment, on n'est pas en mesure de se battre pour le podium en termes de rythme de course."

"Un très bon objectif serait d'être sur les deux premières lignes", a-t-il précisé auprès du site officiel. "Quoi qu'il en soit nous avons besoin de comprendre comment améliorer un peu le rythme, car les deux pilotes Suzuki roulent particulièrement vite, et aussi Quartararo. Nous devons comprendre comment être un peu plus proches d'eux", a pointé Márquez auprès du site officiel, voyant la Yamaha et la Suzuki "plus régulières et plus rapides" que sa RC213V.

Quid de la Ducati, étrangement discrète vendredi ? "Hmm… Je le dirai après la course ! [rires] Je ne crois pas qu'ils soient dans cette situation, surtout ici, au Qatar. Le grip va s'améliorer pendant le week-end et ça signifie qu'on peut alors utiliser le couple. On n'est qu'à la première course et on n'est que vendredi, on ne peut pas dire qu'ils vivent un moment difficile ou que cette moto est géniale. On le comprendra mieux avec la course de dimanche."

Marc Márquez

Un pilotage encore "étrange"

S'il avance prudemment, c'est aussi que Marc Márquez sait qu'il a encore beaucoup à explorer de son côté, au guidon d'une Honda profondément modifiée cette saison. Afin de régler un problème de traction et de grip arrière récurrent, la moto est plus concentrée sur sa partie arrière, au détriment de l'avant qui offre par conséquent des sensations étranges à un pilote habitué à beaucoup y reposer son pilotage.

"Je pilote encore de façon étrange, mais les chronos arrivent et c'est ce qui compte", soulignait-il vendredi. "En ce qui concerne mon style de pilotage, je ne pousse pas fort en entrée de virage. Avant, j'étais très rapide en entrée, alors que maintenant je ne suis pas très rapide mais je ne sens pas non plus l'avant dans cette phase. Je me sens bizarre, je ne sens pas la limite, je ne sens pas l'avant et je ne comprends toujours pas où il est. Franchement, j'ai l'impression que c'est un chrono plus lent qui arrive… C'est bien, mais si on essaye d'être plus rapide, on est plus lent. C'est un peu étrange, je ne trouve pas encore comment utiliser tout le potentiel de la moto."

"Honda a fait un travail incroyable. Je pense que la seule marque qui puisse faire un tel changement d'une année sur l'autre, c'est bien Honda", a-t-il ajouté. "Ils ont travaillé très dur là-dessus et il faut encore comprendre comment régler [la moto]. [Vendredi] je n'ai pas touché la moto, j'ai roulé avec le set-up de Mandalika, parce qu'on ne comprend pas encore [même si] je suis plus rapide de tour en tour. [Samedi] on va commencer à jouer un peu [avec les réglages]."

Le champion espagnol se félicite en tout cas d'une chose : il n'est plus limité par son épaule blessée. "Ma condition physique s'est beaucoup améliorée. Normalement, on ne s'améliore pas beaucoup entre le dernier test et la première course, mais quand on a passé tout l'hiver à ne rien faire, assis dans le canapé, alors en un mois on sent une grande [différence]. Ça a été le cas pour moi entre le test de la Malaisie et ici, et j'ai bien mieux piloté qu'en Malaisie. Maintenant il faudra voir quelle force j'aurai pendant ces trois jours, mais je n'ai pas mal à l'épaule et c'est la première fois que c'est le cas. J'en suis très content. Ma condition physique ne pas aucunement stoppé dans le fait de piloter la moto, j'ai piloté comme je le voulais et comme j'ai pu."

Avec Charlotte Guerdoux