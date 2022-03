Marc Márquez à l'aube de sa 10e saison en MotoGP

Charger le lecteur audio

Alors que l'un des plus grands champions des Grands Prix moto a désormais délaissé la grille, un autre passera un cap important dans sa carrière cette année : Marc Márquez entre en effet dans sa dixième saison dans la catégorie MotoGP. Déjà titré deux fois auparavant, en 125cc puis en Moto2, l'Espagnol a dominé la classe reine dès son arrivée en 2013, avec à la clé des statistiques impressionnantes.

Les records de Marc Márquez en MotoGP :

Plus jeune vainqueur dans la catégorie reine à 20 ans et 63 jours (GP des Amériques 2013).

Record de victoires en une saison pour un rookie (six en 2013).

Plus jeune Champion du monde dans la catégorie reine à 20 ans et 266 jours, en 2013.

Premier pilote à avoir remporté 13 victoires en une saison et le premier depuis 1970 à s'être imposé dix fois de suite (2014).

Plus jeune pilote à avoir enchaîné deux titres dans la catégorie reine, à seulement 21 ans et 237 jours (2013-2014).

Plus jeune pilote à avoir gagné quatre titres dans la catégorie reine à 24 ans et 268 jours (2017).

Plus jeune quintuple champion dans la catégorie reine et septuple toutes catégories confondues, à 25 ans et 46 jours (2018).

Record de points marqués en une saison (420 en 2019).

Record du nombre de podiums en une saison (18 en 2019).

Records du plus grand nombre de pole positions toutes catégories confondues (90), en MotoGP (62) et sur une saison MotoGP (13 en 2014).

Marc Márquez après son titre en 2014

"Le temps passe trop vite ! Déjà dix saisons en MotoGP et dix saisons dans le team Repsol Honda, c'est un rêve, quelque chose que je n'aurais pas pu imaginer dans mes rêves les plus beaux", avoue le champion espagnol alors qu'approche la première manche de ce nouveau chapitre que doit être la saison 2022.

Aujourd'hui âgé de 29 ans, il est parmi les pilotes les plus expérimentés du plateau mais conserve un souvenir précis du bonheur vécu en 2013, lorsqu'il a remplacé Casey Stoner chez Repsol Honda. "Mon plus beau souvenir de 2013, c'est la manière dont j'ai savouré ce championnat", se remémore-t-il. "J'essaye bien sûr de prendre du plaisir chaque année, mais en 2013 en particulier c'était la saison de mes débuts et je n'avais pas de pression. Tout allait bien. Si je tombais, ça allait, c'était ma première saison. Si je gagnais, c'était génial, et de même si je montais sur le podium. C'est donc une saison que j'ai beaucoup aimée car il n'y avait pas de pression."

Des échecs sources d'enseignements

Au cours de ses neuf années en MotoGP, le pilote au #93 a connu les plus grands succès, qu'il a outrageusement cumulés, lui qui a réussi à être titré dès sa première année comme Kenny Roberts bien avant lui. Il n'a toutefois pas été épargné par les difficultés, mais avec le recul il cherche à en retirer uniquement le positif.

C'est notamment le cas de sa saison 2015, celle d'une première défaite. "Ce que je retiens de bon de 2015, c'est l'expérience que j'y ai acquise. Je suis souvent tombé, car en sortant de 2013 et 2014, j'ai essayé de gagner toutes les courses. Or, j'ai compris qu'il n'est pas nécessaire de gagner toutes les courses si on veut se battre pour le titre", a-t-il appris.

De même, lorsqu'il repense à sa saison 2020, limitée à une seule course puisqu'il s'y est blessé, il arrive à en retenir du bon : "Si je dois choisir un bon souvenir, ce sont mes sensations à la course de Jerez, qui étaient géniales. OK, j'ai fini dans le gravier, mais ça a été une de mes meilleures courses et une de mes meilleures performances de ma carrière. Après avoir fait une erreur et être allé dans le gravier, je me battais pour la deuxième place, alors ma performance et mes sensations sur la moto étaient très belles. OK, ensuite je suis tombé, mais ça peut arriver."

Et cette blessure de 2020, qui l'a éloigné durant près de neuf mois, lui a aussi servi de leçon, lui qui assure s'écouter beaucoup plus aujourd'hui et accepter de suivre les recommandations des médecins, ce qu'il a fait cet hiver après un nouveau coup dur.

Marc Márquez de retour à la victoire au GP d'Allemagne 2021

De retour à la compétition l'an dernier après une longue convalescence, Marc Márquez n'a pas encore retrouvé la tendance de son année record de 2019, mais il a prouvé qu'il pouvait encore gagner et ne manque pas d'ambition pour sa dixième saison. "On va essayer de gagner le titre pour bien fêter ça !" sourit-il en effet.

Quant à l'avenir, il le voit dans la continuité de cette première décennie, mais en s'autorisant à envisager aussi une autre vie. "Ces dix prochaines années, je vais essayer de continuer à courir et à prendre du plaisir. Mais il est vrai que je ne sais pas si je courrais encore en MotoGP dans dix ans, parce que j'ai toujours dit que quand je n'aurai plus le niveau de performances pour me battre pour le top 3, ça n'aura pas de sens de courir pour moi."

Les neuf saisons de Marc Márquez en MotoGP :

Saison Grands Prix Victoires Podiums Pole positions Meilleurs tours Points Championnat 2013 18 6 16 9 11 334 1er 2014 18 13 14 13 12 362 1er 2015 18 5 9 8 7 242 3e 2016 18 5 12 7 4 298 1er 2017 18 6 12 8 3 298 1er 2018 18 9 14 7 7 321 1er 2019 19 12 18 10 12 420 1er 2020 1 0 0 0 1 0 16e 2021 14 3 4 0 2 142 7e Total 142 59 99 62 59 2417 6 titres % de réussite 41,5% 69,7% 43,7% 41,5% 17 pts/GP 66,7%