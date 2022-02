Saison MotoGP 2022 : qui sont les pilotes et leurs équipes ?

Charger le lecteur audio

Six constructeurs et 12 équipes

Les équipes engagées en MotoGP cette saison sont au nombre de 12, avec trois nouveautés par rapport à l'année dernière. D'abord le retour à un statut de team indépendant de Gresini Racing, qui n'opère plus en association avec Aprilia ; l'inscription de VR46 en tant qu'équipe à part entière, après une première saison de transition vécue en partenariat avec Avintia ; et la création du team RNF, né des cendres de SRT.

Les six constructeurs impliqués sont, eux, inchangés et disposent tous d'un team d'usine (Suzuki, KTM, Ducati, Yamaha, Honda et Aprilia), mais quatre d'entre eux fournissent également un ou deux teams satellites. Ducati reste la marque la plus représentée et passe même de six à huit machines cette saison, représentant à elle seule un tiers de la grille.

Quatre départs et un retour

Si le nombre de pilotes inscrits dans la catégorie passe ainsi à 24, il y a finalement peu de changements sur le plateau MotoGP par rapport à la saison 2021. Un seul pilote déjà engagé l'an dernier change d'équipe, en l'occurrence Enea Bastianini qui rejoint le team Gresini. S'ajoutent trois autres transferts qui avaient déjà été initiés en cours de saison l'an dernier, en l'occurrence le retour d'Andrea Dovizioso via le team RNF (qui l'a précédemment fait courir sous la bannière de SRT), le passage de Maverick Viñales chez Aprilia et la promotion de Franco Morbidelli dans l'équipe officielle Yamaha.

Parmi les pilotes de la saison passée, on enregistre quatre départs : Lorenzo Savadori, qui n'a pas fini la saison dernière, Danilo Petrucci, parti en MotoAmerica, Iker Lecuona, désormais pilote WorldSBK, et bien sûr Valentino Rossi, qui a pris sa retraite de la course moto et découvre à présent l'Endurance auto.

Cinq rookies

Par ailleurs, cinq pilotes sont inscrits en tant que rookies. Quatre d'entre eux sont promus depuis la catégorie Moto2 : Remy Gardner, Raúl Fernández et Marco Bezzecchi qui formaient le trio de tête de la catégorie intermédiaire l'an dernier, et Fabio Di Giannantonio, septième du championnat. Darryn Binder fait quant à lui le grand saut en passant directement du Moto3 au MotoGP.

Ils ont entre 21 et 24 ans et réalisent un rêve en intégrant la catégorie reine de la course moto. Tous tenteront de s'inscrire dans les pas de leurs plus illustres prédécesseurs, à commencer par Jorge Martín qui, l'an dernier, a réussi à décrocher de premières pole positions et même une première victoire (sur un total de quatre podiums) dès l'année de ses débuts parmi l'élite. Brad Binder a été plus précoce encore puisqu'en 2020, il a signé sa première victoire dès sa troisième épreuve dans la catégorie !

S'ils veulent faire mieux, il va leur falloir lorgner vers les plus grands records de précocité. On peut ainsi citer Johann Zarco, seul pilote à avoir bouclé des tours en tête de son premier Grand Prix MotoGP (au Qatar en 2017) depuis la création de la catégorie actuelle en 2002. Aucun n'a réussi à gagner sa première course depuis cette date (le dernier étant Max Biaggi en 1998, en 500cc donc), mais certains sont d'emblée montés sur le podium : Marc Márquez s'était classé troisième en 2013, Dani Pedrosa avait obtenu la deuxième place en 2006, tout comme Jorge Lorenzo à ses débuts en 2008. Quant à Fabio Quartararo, en 2019, il avait marqué les esprits en signant le meilleur tour en course pour son premier Grand Prix, qu'il avait disputé la rage au ventre après avoir manqué son départ.

Lorenzo se distingue par ailleurs en ayant été le seul à décrocher la pole position lors de ses premières qualifications en MotoGP − justement à Losail, en 2008. Cette même année, il s'agissait même d'un doublé de débutants sur la grille de départ, puisque James Toseland s'était qualifié deuxième, cependant l'exploit n'en est pas moins rare.

Tous les pilotes MotoGP

* Rookie

À noter qu'à ces inscriptions peuvent s'ajouter celles de pilotes engagés en tant que wild-cards. Dernier constructeur à bénéficier des concessions du règlement, Aprilia peut en inscrire six sur l'ensemble du championnat, les autres marques sont limitées à trois.

Espagne et Italie dominent

C'est désormais habituel, l'Espagne et l'Italie sont les pays les mieux représentés sur l'échiquier avec respectivement neuf pilotes pour l'une et sept pour l'autre. La France compte tout de même deux représentants grâce à Fabio Quartararo et Johann Zarco, comme l'Afrique du Sud et l'Australie. Le Portugal et le Japon n'en ont qu'un.

De 21 à 35 ans

Malgré le départ du vétéran Valentino Rossi, la moyenne d'âge baisse à peine pour passer de 26,4 à 26,2 ans cette saison. Cinq pilotes seulement sont trentenaires : Takaaki Nakagami (30), Pol Espargaró (30), Johann Zarco (31), Aleix Espargaró (32) et le nouveau vétéran, Andrea Dovizioso (35). Raúl Fernández est quant à lui le pilote le plus jeune du championnat du haut de ses 21 ans.

Quatorze Champions du monde

Le plateau MotoGP compte cette année 14 pilotes déjà titrés Champions du monde en Grand Prix, soit deux de plus que le record observé l'an dernier ainsi qu'en 2015, 2018 et 2020. Mais avec le départ de Rossi, les titres cumulés par ces pilotes au total des trois catégories passent de 30 à 24.

Par ailleurs, 12 pilotes ont déjà gagné des courses dans la catégorie reine et ils sont 23 au total à avoir déjà gagné au moins une course dans l'une ou l'autre des catégories du championnat... seul Aleix Espargaró manquant désormais à ce petit groupe !

Le palmarès des pilotes MotoGP en 2022 :

R = rookie

Toutes les MotoGP 2022 en photos

Les Ducati de l'équipe officielle 1 / 13 Photo de: Ducati Corse Les Yamaha de l'équipe officielle 2 / 13 Photo de: Yamaha MotoGP Les Suzuki 3 / 13 Photo de: Suzuki MotoGP Les RC213V du team Repsol Honda 4 / 13 Photo de: Repsol Media Les motos de l'équipe Red Bull KTM Factory 5 / 13 Photo de: KTM L'Aprilia RS-GP 6 / 13 Les Ducati du team Pramac Racing 7 / 13 Photo de: Pramac Racing La RC213V LCR Honda d'Álex Márquez 8 / 13 Photo de: LCR Honda MotoGP Team La RC213V LCR Honda de Takaaki Nakagami 9 / 13 Photo de: Team LCR Les KTM de l'équipe Tech3 10 / 13 Photo de: KTM Les Yamaha du team RNF 11 / 13 Photo de: RNF Racing Les Ducati de Gresini Racing 12 / 13 Photo de: Gresini Racing Les Ducati de VR46 Racing Team 13 / 13 Photo de: Media VR46

