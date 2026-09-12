Marc Márquez domine Bezzecchi et remporte le sprint à Misano

Marco Bezzecchi s'élançait en pole position de la course sprint du Grand Prix de Saint-Marin, devant Marc Márquez et Fermín Aldeguer. Neuvième sur la grille, Johann Zarco avait été pénalisé pour avoir gêné Bezzecchi lors des qualifications, mais sa sanction ne sera appliquée que lors de la course principale, demain.

Les températures avaient nettement augmenté par rapport à celles observées jusque-là, avec 39°C en piste et 27°C dans l'air.

Au niveau des pneumatiques, Marc Márquez et Jorge Martín ont choisi de partir avec le medium arrière, tandis que les autres pilotes du top 5 étaient équipés du tendre.

Marc Márquez a plongé à l'intérieur du premier virage et a directement pris la tête de la course à Marco Bezzecchi. Fermín Aldeguer a perdu plusieurs positions et se retrouvait sixième. Johann Zarco a lui aussi raté son envol, mais restait aux portes du top 10, aux côtés de Fabio Quartararo.

Marc Márquez ne parvenait pas à creuser l'écart en tête. Derrière, Aldeguer et Pedro Acosta étaient à la bagarre pour la cinquième place, mais c'est finalement Álex Márquez qui en a profité pour doubler les deux pilotes.

Au troisième tour, Fabio Quartararo est parti à la faute en tentant l'intérieur sur Diogo Moreira. Le Français a pu repartir, mais en bon dernier. Marc Márquez parvenait enfin à s'éloigner de Marco Bezzecchi, qui se laissait distancer. Jorge Martín était dans la roue de Fabio Di Giannantonio, à l'affût pour récupérer la dernière marche du podium.

Márquez impose sa loi dans le jardin de Bezzecchi

Marc Márquez semblait désormais intouchable, à plus d'une seconde de Bezzecchi. L'Espagnol était le seul pilote à rouler en 1'30. Johann Zarco était parvenu à remonter en dixième position.

Au septième tour, Jorge Martín prenait l'avantage sur Fabio Di Giannantonio, alors qu'Álex Márquez avait désormais rejoint les deux pilotes. Le pilote Aprilia était à un peu moins d'une seconde de son coéquipier.

À six tours de la fin, Marco Bezzecchi haussait le rythme et avait réduit l'écart avec Marc Márquez à six dixièmes. Le champion en titre parvenait à contenir l'Italien en stabilisant l'écart. Jorge Martín s'était fait distancer, à 2,7 secondes des deux leaders. Dans les derniers tours, Marc Márquez a repris du rythme, repoussant son premier poursuivant à plus d'une seconde.

Marc Márquez a finalement remporté la course sprint du Grand Prix de Saint-Marin devant Marco Bezzecchi et Jorge Martín. Johann Zarco a passé la ligne d'arrivée aux portes des points, à la dixième place.