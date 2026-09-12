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Résumé de course
MotoGP GP de Saint-Marin

Marc Márquez domine Bezzecchi et remporte le sprint à Misano

Marc Márquez a remporté la course Sprint du Grand Prix de Saint-Marin MotoGP en prenant l'avantage sur Marco Bezzecchi dès le départ, avant d'imposer sa loi sur le circuit italien. Jorge Martín a complété le podium.

Téha Courbon
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Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Alex Márquez, Gresini Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
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Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
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Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Suivre l'action

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Alex Marquez, Gresini Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
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Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
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Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
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Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
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Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
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Marco Bezzecchi s'élançait en pole position de la course sprint du Grand Prix de Saint-Marin, devant Marc Márquez et Fermín Aldeguer. Neuvième sur la grille, Johann Zarco avait été pénalisé pour avoir gêné Bezzecchi lors des qualifications, mais sa sanction ne sera appliquée que lors de la course principale, demain.

Les températures avaient nettement augmenté par rapport à celles observées jusque-là, avec 39°C en piste et 27°C dans l'air. 

Au niveau des pneumatiques, Marc Márquez et Jorge Martín ont choisi de partir avec le medium arrière, tandis que les autres pilotes du top 5 étaient équipés du tendre.

Marc Márquez a plongé à l'intérieur du premier virage et a directement pris la tête de la course à Marco Bezzecchi. Fermín Aldeguer a perdu plusieurs positions et se retrouvait sixième. Johann Zarco a lui aussi raté son envol, mais restait aux portes du top 10, aux côtés de Fabio Quartararo.

Marc Márquez ne parvenait pas à creuser l'écart en tête. Derrière, Aldeguer et Pedro Acosta étaient à la bagarre pour la cinquième place, mais c'est finalement Álex Márquez qui en a profité pour doubler les deux pilotes.

Au troisième tour, Fabio Quartararo est parti à la faute en tentant l'intérieur sur Diogo Moreira. Le Français a pu repartir, mais en bon dernier. Marc Márquez parvenait enfin à s'éloigner de Marco Bezzecchi, qui se laissait distancer. Jorge Martín était dans la roue de Fabio Di Giannantonio, à l'affût pour récupérer la dernière marche du podium.

Márquez impose sa loi dans le jardin de Bezzecchi 

Marc Márquez semblait désormais intouchable, à plus d'une seconde de Bezzecchi. L'Espagnol était le seul pilote à rouler en 1'30. Johann Zarco était parvenu à remonter en dixième position.

Au septième tour, Jorge Martín prenait l'avantage sur Fabio Di Giannantonio, alors qu'Álex Márquez avait désormais rejoint les deux pilotes. Le pilote Aprilia était à un peu moins d'une seconde de son coéquipier.

À six tours de la fin, Marco Bezzecchi haussait le rythme et avait réduit l'écart avec Marc Márquez à six dixièmes. Le champion en titre parvenait à contenir l'Italien en stabilisant l'écart. Jorge Martín s'était fait distancer, à 2,7 secondes des deux leaders. Dans les derniers tours, Marc Márquez a repris du rythme, repoussant son premier poursuivant à plus d'une seconde.

Marc Márquez a finalement remporté la course sprint du Grand Prix de Saint-Marin devant Marco Bezzecchi et Jorge Martín. Johann Zarco a passé la ligne d'arrivée aux portes des points, à la dixième place.

San Marino Grand Prix de Saint-Marin - Sprint

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h Abandon Points
1 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 13

19'48.519

       12
2 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 13

+1.068

19'49.587

 1.068     9
3 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 13

+3.538

19'52.057

 2.470     7
4 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 13

+3.968

19'52.487

 0.430     6
5 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 13

+4.348

19'52.867

 0.380     5
6 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 13

+6.944

19'55.463

 2.596     4
7 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 13

+7.707

19'56.226

 0.763     3
8 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 13

+8.832

19'57.351

 1.125     2
9 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 13

+11.712

20'00.231

 2.880     1
10 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 13

+14.534

20'03.053

 2.822      
11 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 13

+17.043

20'05.562

 2.509      
12 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 13

+17.405

20'05.924

 0.362      
13 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 13

+17.763

20'06.282

 0.358      
14 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 13

+18.181

20'06.700

 0.418      
15 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 13

+18.476

20'06.995

 0.295      
16 Spain P. Espargaró Tech 3 44 KTM 13

+18.752

20'07.271

 0.276      
17 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 13

+21.113

20'09.632

 2.361      
18 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 13

+20.698

20'09.217

        
19 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 13

+21.740

20'10.259

 1.042      
20 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 13

+22.054

20'10.573

 0.314      
21 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 13

+24.419

20'12.938

 2.365      
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