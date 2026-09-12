Marc Márquez domine Bezzecchi et remporte le sprint à Misano
Marc Márquez a remporté la course Sprint du Grand Prix de Saint-Marin MotoGP en prenant l'avantage sur Marco Bezzecchi dès le départ, avant d'imposer sa loi sur le circuit italien. Jorge Martín a complété le podium.
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marco Bezzecchi s'élançait en pole position de la course sprint du Grand Prix de Saint-Marin, devant Marc Márquez et Fermín Aldeguer. Neuvième sur la grille, Johann Zarco avait été pénalisé pour avoir gêné Bezzecchi lors des qualifications, mais sa sanction ne sera appliquée que lors de la course principale, demain.
Les températures avaient nettement augmenté par rapport à celles observées jusque-là, avec 39°C en piste et 27°C dans l'air.
Au niveau des pneumatiques, Marc Márquez et Jorge Martín ont choisi de partir avec le medium arrière, tandis que les autres pilotes du top 5 étaient équipés du tendre.
Marc Márquez a plongé à l'intérieur du premier virage et a directement pris la tête de la course à Marco Bezzecchi. Fermín Aldeguer a perdu plusieurs positions et se retrouvait sixième. Johann Zarco a lui aussi raté son envol, mais restait aux portes du top 10, aux côtés de Fabio Quartararo.
Marc Márquez ne parvenait pas à creuser l'écart en tête. Derrière, Aldeguer et Pedro Acosta étaient à la bagarre pour la cinquième place, mais c'est finalement Álex Márquez qui en a profité pour doubler les deux pilotes.
Au troisième tour, Fabio Quartararo est parti à la faute en tentant l'intérieur sur Diogo Moreira. Le Français a pu repartir, mais en bon dernier. Marc Márquez parvenait enfin à s'éloigner de Marco Bezzecchi, qui se laissait distancer. Jorge Martín était dans la roue de Fabio Di Giannantonio, à l'affût pour récupérer la dernière marche du podium.
Márquez impose sa loi dans le jardin de Bezzecchi
Marc Márquez semblait désormais intouchable, à plus d'une seconde de Bezzecchi. L'Espagnol était le seul pilote à rouler en 1'30. Johann Zarco était parvenu à remonter en dixième position.
Au septième tour, Jorge Martín prenait l'avantage sur Fabio Di Giannantonio, alors qu'Álex Márquez avait désormais rejoint les deux pilotes. Le pilote Aprilia était à un peu moins d'une seconde de son coéquipier.
À six tours de la fin, Marco Bezzecchi haussait le rythme et avait réduit l'écart avec Marc Márquez à six dixièmes. Le champion en titre parvenait à contenir l'Italien en stabilisant l'écart. Jorge Martín s'était fait distancer, à 2,7 secondes des deux leaders. Dans les derniers tours, Marc Márquez a repris du rythme, repoussant son premier poursuivant à plus d'une seconde.
Marc Márquez a finalement remporté la course sprint du Grand Prix de Saint-Marin devant Marco Bezzecchi et Jorge Martín. Johann Zarco a passé la ligne d'arrivée aux portes des points, à la dixième place.
Grand Prix de Saint-Marin - Sprint
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|Abandon
|Points
|1
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|13
|
19'48.519
|12
|2
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|13
|
+1.068
19'49.587
|1.068
|9
|3
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|13
|
+3.538
19'52.057
|2.470
|7
|4
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|13
|
+3.968
19'52.487
|0.430
|6
|5
|Á. Márquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|13
|
+4.348
19'52.867
|0.380
|5
|6
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|13
|
+6.944
19'55.463
|2.596
|4
|7
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|13
|
+7.707
19'56.226
|0.763
|3
|8
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|13
|
+8.832
19'57.351
|1.125
|2
|9
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|13
|
+11.712
20'00.231
|2.880
|1
|10
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|13
|
+14.534
20'03.053
|2.822
|11
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|13
|
+17.043
20'05.562
|2.509
|12
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|13
|
+17.405
20'05.924
|0.362
|13
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|13
|
+17.763
20'06.282
|0.358
|14
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|13
|
+18.181
20'06.700
|0.418
|15
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|13
|
+18.476
20'06.995
|0.295
|16
|P. Espargaró Tech 3
|44
|KTM
|13
|
+18.752
20'07.271
|0.276
|17
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|13
|
+21.113
20'09.632
|2.361
|18
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|13
|
+20.698
20'09.217
|19
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|13
|
+21.740
20'10.259
|1.042
|20
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|13
|
+22.054
20'10.573
|0.314
|21
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|13
|
+24.419
20'12.938
|2.365
|Voir les résultats complets
Partager ou sauvegarder cet article
Dernières actus
Comment Norris a failli gâcher son "chef d'œuvre" dans le dernier virage
L'attaque qui a fait chuter Quartararo n'était pas prévue : "J'ai dû y aller"
Solberg reste en tête du Rallye du Chili, Neuville part en tonneaux
Joan Mir affaibli physiquement à Misano : "Je ne sais pas ce qu'il se passe"
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires