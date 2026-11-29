MotoGP GP de Valence

L'heure des adieux pour Márquez : "Je suis humain et j'ai du mal à gérer mes émotions"

Le pilote espagnol dispute ce dimanche son dernier Grand Prix en MotoGP. Il s'attend à vivre l'un des moments les plus chargés en émotions de sa carrière.

Rachit Thukral

Publié: 29 nov. 2026, 08:46

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Photo de : Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

Marc Márquez a reconnu que ses émotions affectaient sa capacité à donner le meilleur de lui-même à l'approche de sa dernière course en MotoGP, à Valence.

L'Espagnol mettra un terme à son illustre carrière en moto à l'issue de ce week-end, après avoir renoncé à un nouveau contrat de deux ans avec Ducati pour avancer la date de sa retraite.

Márquez a annoncé son choix peu avant la première séance d'essais libres à Valence, vendredi, après avoir pris sa décision lors du Grand Prix du Japon, début octobre.

Cette annonce est intervenue quelques jours seulement après un week-end historique au Portugal, où il a décroché le titre mondial des pilotes et rejoint Giacomo Agostini avec huit couronnes dans la catégorie reine.

À l'approche de ses adieux, Márquez a reconnu avoir du mal à contenir ses émotions, ce qui affecte également ses performances en piste.

"C'est l'un des plus beaux week-ends de ma carrière, mais aussi l'un des plus difficiles", a-t-il déclaré. "Je profite de chaque instant en piste, comme j'essaie normalement de le faire, mais surtout en dehors de la piste, parce que je sais que je pourrai revivre [la vie en MotoGP] en tant qu'ancien pilote, mais que je ne la connaîtrai plus en tant que pilote en activité."

Marc Márquez (Ducati)

Photo de: JOSE JORDAN / AFP via Getty Images

"Dimanche sera une journée très difficile. Aujourd'hui déjà [samedi], j'ai eu du mal à maîtriser mes émotions sur la grille, et demain ce sera encore plus compliqué. Avec toutes ces émotions, je ne peux pas donner le meilleur de moi-même. Je suis humain et j'ai du mal à les gérer."

"J'essaie toujours de me mettre en mode course, mais c'est extrêmement difficile. Dimanche, l'objectif sera de profiter de la journée, de prendre le départ, puis, pendant la course, d'essayer de me remettre en mode course. Je sais que, durant les premiers tours, je ne serai pas tout à fait dans mon état habituel pour piloter la moto."

Márquez avait gardé secrète sa décision de prendre sa retraite pendant près de deux mois, ne s'étant confié qu'à son frère cadet Álex, qu'il a décrit comme la personne la plus proche de lui.

Ce n'est que mercredi cette semaine qu'il a annoncé sa décision au reste de sa famille, tandis que la direction de Ducati est restée dans l'ignorance jusqu'à jeudi soir. L'Espagnol a expliqué s'être senti soulagé après avoir enfin rendu sa décision publique vendredi.

"Il y a deux nuits, j'ai dormi cinq heures. La nuit dernière, j'en ai dormi neuf, donc j'étais plus détendu", a-t-il expliqué après le Sprint.

Marc Márquez (Ducati)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"C'est vrai que je me sens un peu vide ce week-end, mais l'adrénaline et le bonheur me permettent d'en profiter et de continuer."

Márquez ne sait toujours pas s'il parviendra à rester concentré au moment de faire ses adieux au championnat qui a été son univers pendant plus de dix ans.

"Je préfère ne pas penser [au dernier tour]", a-t-il déclaré. "Bien sûr, j'aimerais terminer sur le podium, mais je ne peux pas le promettre. Je ne peux pas garantir que je serai dans cet état d'esprit. Je ne peux pas promettre que je serai pleinement concentré, parce que je suis humain et que les émotions sont bien présentes."

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