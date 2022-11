Márquez : Honda est "en retard" pour la saison 2023

Charger le lecteur audio

Depuis son retour à la compétition, Marc Márquez consacre une importante partie de ses week-ends à l'évaluation de pièces pour aider Honda dans son développement. Un nouveau carénage a ainsi été apporté à Phillip Island ; trop tard pour véritablement en profiter cette année, mais le but était surtout d'explorer différentes voies pouvant se concrétiser sur la moto 2023.

Chez la concurrence, c'est surtout au test de Misano, organisé au mois de septembre, que ce travail a été effectué. Durant ces deux journées, Honda avait certes évalué un nouveau bras oscillant marquant une nette rupture avec ses habitudes, mais la priorité du constructeur était surtout d'offrir à Marc Márquez son premier roulage sur une MotoGP depuis son opération, avant son retour au Grand Prix suivant.

Depuis, l'Espagnol est resté dans le flou sur la suite des événements. Un test aura lieu à Valence la semaine prochaine, deux jours après la fin de la saison, mais il ne semble pas savoir s'il y disposera de sa nouvelle machine. "Ils ne m'ont pas encore donné le programme, je ne sais pas s'il y aura la nouvelle moto", confiait-il à Sepang. "Je n'en ai aucune idée."

Honda semble avoir attendu le retour de Márquez pour avancer dans le développement de son modèle 2023, essentiellement effectué par son pilote phare dernièrement. Or, ce dernier s'inquiète des délais pris par la marque, qui limiteront le temps d'évaluation de la moto et surtout les opportunités de corriger le tir en cas de besoin.

"On est déjà en retard parce que normalement, à Misano tous les constructeurs ont déjà testé la moto 2023. On est en retard, Honda le sait. On n'aura qu'une seule chance quand on aura la moto. J'espère tester des choses intéressantes à Valence mais, encore une fois, je n'ai pas le programme et je ne sais pas précisément ce qu'ils vont apporter là-bas."

"S'ils apportent une nouveauté, c'est sûr que ça aidera. Ce qu'on testera en Malaisie en février sera la moto qu'on aura en course, on n'aura pas le temps de faire des changements."

Honda devra donc viser juste dans ses choix, un processus qui n'aura rien de simple puisque des changements drastiques s'imposent. Si Marc Márquez a plusieurs fois brillé depuis son retour, obtenant une pole sur piste humide à Motegi et un podium à Phillip Island, compenser les faiblesses de sa moto s'est révélé impossible sur un circuit de Sepang particulièrement peu taillé pour la RC213V.

"Ce week-end a été le plus difficile au niveau des performances", décrivait-il au moment de quitter la Malaisie après sa septième place sur place. "Tous les week-ends, j'ai dit que la moto était acceptable, qu'on pouvait se battre pour le top 5 ou 6, mais ce week-end je sentais qu'on était loin. Sur un circuit où le moteur compte beaucoup, il fallait de la motricité dans tous ces virages longs et on était trop loin, j'avais beaucoup de mal."

"Ce qui est positif, c'est qu'on a beaucoup travaillé pour Honda, on a beaucoup d'informations. Tout ce qu'ils m'ont dit de tester, je l'ai testé, donc c'est à Honda, au HRC, de travailler dur et d'améliorer la moto pour l'an prochain parce que sur ce circuit, on était trop loin pour se battre. On verra."

Au cours des derniers Grands Prix, Marc Márquez a roulé avec différentes configurations et différents réglages, parfois volontairement trop extrêmes afin de récolter des informations sur les effets de chaque changement. Conscient des difficultés actuelles de la marque, le sextuple Champion du MotoGP a fait sa part sans rechigner et espère que Honda pourra maintenant faire la sienne.

"Il ne s'agissait pas vraiment de nouveautés [en Malaisie]", a-t-il précisé au site officiel du championnat. "Il y avait quelques changements radicaux juste pour comprendre les choses, parce qu'ils doivent un peu trouver la direction pour l'avenir. Ils m'ont demandé de tester ça. On savait que certaines choses n'allaient pas fonctionner avant de prendre la piste mais ils avaient des choses à comprendre."

"Quelqu'un doit le faire chez Honda, ils pensent que c'est à moi de le faire donc ça me va. Ce n'est pas la meilleure façon de faire le meilleur week-end possible mais on l'a bien fait."

"À Sepang, on a beaucoup travaillé sur des choses différentes et on a recueilli beaucoup d'informations", a-t-il ajouté. "J'ai tout essayé pour eux, j'ai apporté mes commentaires, et maintenant c'est à eux de travailler dur et de faire quelque chose."

Parmi toutes ces évaluations figuraient des ailettes à l'arrière de la Honda, similaires à celles apparues sur la Ducati cet été et brièvement testées par Suzuki à Motegi. Elles sont destinées à améliorer la stabilité au freinage mais après avoir disputé le GP de Malaisie avec ces éléments, Márquez n'a pas perçu de véritable changement et préfère attendre d'autres évaluations avant de porter un verdict.

"Tous les pilotes Honda ont fait des comparaisons [avec ou sans ces ailettes], ils n'ont pas senti de grosse différence. Je les ai utilisées directement en EL4 parce que ce week-end, l'un des soucis était le contact à l'arrière au freinage. Vous avez peut-être vu beaucoup de photos où je suis sur une roue. Ce n'est pas bon pour les performances donc on a mis ça, mais je n'ai pas fait une bonne comparaison parce que je les ai eues directement en EL4. Il faudra comprendre toutes ces choses au test de Valence."

Márquez aimerait attendre cette journée d'essais de la semaine prochaine avant de se replonger véritablement dans le travail de développement, souhaitant se concentrer avant cela sur le week-end de course même s'il consacrera encore un peu de temps à ce travail vendredi pendant les premiers essais libres : "Selon ce que je verrai le vendredi, je demanderai à ce que ça se calme le samedi. Le programme du vendredi sera de travailler pour 2023 mais si je me sens bien, je leur dirai 'laissez-moi profiter du week-end !'"