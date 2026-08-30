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Résumé de course
MotoGP GP d'Aragón

Marc Márquez pas parfait mais invincible au GP d'Aragón

Marc Márquez s'est imposé au Grand Prix d'Aragón 2026 de MotoGP, malgré un départ manqué et quelques petites erreur. Il devance Pedro Acosta et un Marco Bezzecchi encore trop tendre.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Marc Marquez, Ducati

Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

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Marc Marquez, Équipe Ducati

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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

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Johann Zarco, équipe LCR Honda

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Défilé des coureurs

Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
Marc Márquez, Ducati Team, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

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Marc Márquez, Ducati Team, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

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Marc Marquez, Ducati Team

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Marc Márquez, Ducati Team, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

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Marc Márquez, Ducati Team, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
12

Marc Márquez a remporté le Grand Prix d'Aragón 2026 de MotoGP, malgré un départ moins maîtrisé que la veille et quelques petites erreurs, devant un étonnant Pedro Acosta et un Marco Bezzecchi pas suffisamment tranchant.

Après sa pole de samedi, Marco Bezzecchi s'élance de nouveau depuis le premier emplacement sur la grille ce dimanche, avec l'espoir de tenir le leadership plus longtemps que lors du sprint, où il a été surpris par Marc et Álex Márquez au premier virage. Sans surprise, côté pneus, les 22 pilotes en lice font tous le choix du medium à l'arrière pour les 23 tours de la course.

Au moment de l'extinction des feux, Bezzecchi prend un moins bon départ que la veille et Márquez l'attaque donc immédiatement au freinage du premier virage. Contrairement à au sprint, partant de moins loin, le pilote Ducati s'infiltre mais va un peu trop profondément. On pense toutefois qu'il a fait le plus dur en empêchant son rival de le décroiser complètement, mais l'Espagnol - entravé par un ride height device récalcitrant - ne réaccélère pas correctement dans le virage suivant et Bezzecchi repasse !

 

Auteur d'un excellent départ, Jorge Martín profite du ralentissement créé par Marc Márquez pour surprendre son monde et s'emparer de la seconde place. Cependant, le pilote Ducati ne tarde pas à répliquer en l'attaquant autoritairement au virage 9, écartant au passage l'Aprilia et permettant à Pedro Acosta, puis quelques instants plus tard, Álex Márquez de dépasser le leader du championnat. Raúl Fernández, Pecco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio, Fermín Aldeguer et Diogo Moreira complètent alors le top 10.

Après cinq tours, Bezzecchi tient la tête de course avec trois petits dixièmes d'avance sur Márquez, qui se rapproche très nettement, sous les yeux d'un Acosta qui n'est pas loin non plus.

Un sixième tour très agité !

Le sixième tour est émaillé de plusieurs situations chaudes : la principale, c'est l'attaque de Márquez sur Bezzecchi. Au sortir de la chicane commandant la ligne droite arrière, les deux hommes sont au coude à coude tout du long, quasiment au contact, mais l'Italien finit par céder au freinage... et c'est Acosta qui en profite pour le dépasser ! Comme la veille, Bezzecchi perd deux places en un virage.

 

Dans cette même boucle, l'on note aussi trois incidents : les chutes de Bagnaia et Franco Morbidelli - sans gravité -, ainsi qu'un retour au stand, sur problème technique, pour Fernández ; avec le forfait d'Ai Ogura, c'est décidément un week-end à oublier pour l'équipe Trackhouse. Quant à Johann Zarco, il purge ses deux long-laps, coup sur coup, ce qui le renvoie logiquement hors des points, 17e derrière Fabio Quartararo, à une quinzaine de tours de l'arrivée.

Une fois Márquez aux commandes, il se retrouve sous la pression d'un Acosta étonnamment véloce sur sa KTM. Les deux pilotes roulent en tandem pendant que Bezzecchi tente de tenir le rythme, tout en distançant un Álex Márquez moins à son aise.

Márquez trop fort

À partir de la mi-course, le rythme de Marc Márquez finit par entraîner le décrochage d'Acosta, qui ne peut absolument pas répliquer et se retrouve, dès le 15e tour, à plus d'une seconde alors qu'il le suivait comme son ombre jusqu'ici. Pendant que les écarts se creusent entre les pilotes du top 7, la principale - et superbe - lutte oppose alors Jack Miller et Enea Bastianini pour la neuvième place, tournant en faveur du pilote Tech3.

 

Déjà relégué en toute fin de classement par un incident dans les premiers tours, Quartararo se retrouve au dernier rang des pilotes encore en piste à une demi-douzaine de tours de la fin, loin de Lorenzo Savadori.

Aux 17e et 18e tours, Márquez commet quelques petites erreurs, même si cela ne lui coûte pas grand-chose sur Acosta, relégué à une seconde et demie. Après Miller, Bastianini s'attaque à la huitième position de Moreira, mais le Brésilien de LCR résiste.

Alors qu'il était sur les talons de Toprak Razgatlioglu dans la lutte pour la 15e place, Zarco voit son rival chuter seul au virage 12, sans gravité, lui offrant ainsi sa position dans les points. Dans la même séquence, Bastianini reprend son travail de sape sur Moreira, de même que Brad Binder sur Miller juste derrière eux. Le Sud-Africain finit par passer dans l'avant-dernier tour, alors que Bastianini finit par venir à bout de la Honda dans la dernière boucle.

Pendant ce temps, au bout des 23 tours, Marc Márquez remporte sa 77e victoire en MotoGP et s'offre un nouveau succès dans son jardin aragonais, devant Pedro Acosta et Marco Bezzecchi.

Le top 5 est complété par Álex Márquez et Jorge Martín, ce dernier limitant la casse dans un week-end difficile pour lui. Johann Zarco, en dépit de ses deux long-laps, aura donc réussi son pari d'entrer dans les points, puisqu'il franchit la ligne d'arrivée au 15e rang. Le calice jusqu'à la lie pour Quartararo, bon dernier d'un GP catastrophique.

Spain Grand Prix d'Aragón 2026 de MotoGP

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h Abandon Points
1 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 23

41'10.969

       25
2 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 23

+1.754

41'12.723

 1.754     20
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 23

+3.629

41'14.598

 1.875     16
4 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 23

+8.687

41'19.656

 5.058     13
5 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 23

+12.572

41'23.541

 3.885     11
6 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 23

+17.687

41'28.656

 5.115     10
7 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 23

+23.136

41'34.105

 5.449     9
8 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 23

+25.741

41'36.710

 2.605     8
9 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 23

+25.899

41'36.868

 0.158     7
10 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 23

+26.441

41'37.410

 0.542     6
11 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 23

+27.206

41'38.175

 0.765     5
12 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 23

+27.999

41'38.968

 0.793     4
13 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 23

+28.276

41'39.245

 0.277     3
14 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 23

+29.794

41'40.763

 1.518     2
15 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 23

+30.003

41'40.972

 0.209     1
16 Spain P. Espargaró Tech 3 44 KTM 23

+35.874

41'46.843

 5.871      
17 Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team 32 Aprilia 23

+49.761

42'00.730

 13.887      
18 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 23

+51.657

42'02.626

 1.896      
dnf Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 20

+3 Tours

37'19.859

 3 Tours   Accident  
dnf Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 6

+17 Tours

11'16.917

 14 Tours   Abandon  
dnf Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 5

+18 Tours

10'50.671

 1 Tour   Accident  
dnf Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 5

+18 Tours

9'37.629

     Accident  
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