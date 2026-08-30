Marc Márquez pas parfait mais invincible au GP d'Aragón

Marc Márquez a remporté le Grand Prix d'Aragón 2026 de MotoGP, malgré un départ moins maîtrisé que la veille et quelques petites erreurs, devant un étonnant Pedro Acosta et un Marco Bezzecchi pas suffisamment tranchant.

Après sa pole de samedi, Marco Bezzecchi s'élance de nouveau depuis le premier emplacement sur la grille ce dimanche, avec l'espoir de tenir le leadership plus longtemps que lors du sprint, où il a été surpris par Marc et Álex Márquez au premier virage. Sans surprise, côté pneus, les 22 pilotes en lice font tous le choix du medium à l'arrière pour les 23 tours de la course.

Au moment de l'extinction des feux, Bezzecchi prend un moins bon départ que la veille et Márquez l'attaque donc immédiatement au freinage du premier virage. Contrairement à au sprint, partant de moins loin, le pilote Ducati s'infiltre mais va un peu trop profondément. On pense toutefois qu'il a fait le plus dur en empêchant son rival de le décroiser complètement, mais l'Espagnol - entravé par un ride height device récalcitrant - ne réaccélère pas correctement dans le virage suivant et Bezzecchi repasse !

Auteur d'un excellent départ, Jorge Martín profite du ralentissement créé par Marc Márquez pour surprendre son monde et s'emparer de la seconde place. Cependant, le pilote Ducati ne tarde pas à répliquer en l'attaquant autoritairement au virage 9, écartant au passage l'Aprilia et permettant à Pedro Acosta, puis quelques instants plus tard, Álex Márquez de dépasser le leader du championnat. Raúl Fernández, Pecco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio, Fermín Aldeguer et Diogo Moreira complètent alors le top 10.

Après cinq tours, Bezzecchi tient la tête de course avec trois petits dixièmes d'avance sur Márquez, qui se rapproche très nettement, sous les yeux d'un Acosta qui n'est pas loin non plus.

Un sixième tour très agité !

Le sixième tour est émaillé de plusieurs situations chaudes : la principale, c'est l'attaque de Márquez sur Bezzecchi. Au sortir de la chicane commandant la ligne droite arrière, les deux hommes sont au coude à coude tout du long, quasiment au contact, mais l'Italien finit par céder au freinage... et c'est Acosta qui en profite pour le dépasser ! Comme la veille, Bezzecchi perd deux places en un virage.

Dans cette même boucle, l'on note aussi trois incidents : les chutes de Bagnaia et Franco Morbidelli - sans gravité -, ainsi qu'un retour au stand, sur problème technique, pour Fernández ; avec le forfait d'Ai Ogura, c'est décidément un week-end à oublier pour l'équipe Trackhouse. Quant à Johann Zarco, il purge ses deux long-laps, coup sur coup, ce qui le renvoie logiquement hors des points, 17e derrière Fabio Quartararo, à une quinzaine de tours de l'arrivée.

Une fois Márquez aux commandes, il se retrouve sous la pression d'un Acosta étonnamment véloce sur sa KTM. Les deux pilotes roulent en tandem pendant que Bezzecchi tente de tenir le rythme, tout en distançant un Álex Márquez moins à son aise.

Márquez trop fort

À partir de la mi-course, le rythme de Marc Márquez finit par entraîner le décrochage d'Acosta, qui ne peut absolument pas répliquer et se retrouve, dès le 15e tour, à plus d'une seconde alors qu'il le suivait comme son ombre jusqu'ici. Pendant que les écarts se creusent entre les pilotes du top 7, la principale - et superbe - lutte oppose alors Jack Miller et Enea Bastianini pour la neuvième place, tournant en faveur du pilote Tech3.

Déjà relégué en toute fin de classement par un incident dans les premiers tours, Quartararo se retrouve au dernier rang des pilotes encore en piste à une demi-douzaine de tours de la fin, loin de Lorenzo Savadori.

Aux 17e et 18e tours, Márquez commet quelques petites erreurs, même si cela ne lui coûte pas grand-chose sur Acosta, relégué à une seconde et demie. Après Miller, Bastianini s'attaque à la huitième position de Moreira, mais le Brésilien de LCR résiste.

Alors qu'il était sur les talons de Toprak Razgatlioglu dans la lutte pour la 15e place, Zarco voit son rival chuter seul au virage 12, sans gravité, lui offrant ainsi sa position dans les points. Dans la même séquence, Bastianini reprend son travail de sape sur Moreira, de même que Brad Binder sur Miller juste derrière eux. Le Sud-Africain finit par passer dans l'avant-dernier tour, alors que Bastianini finit par venir à bout de la Honda dans la dernière boucle.

Pendant ce temps, au bout des 23 tours, Marc Márquez remporte sa 77e victoire en MotoGP et s'offre un nouveau succès dans son jardin aragonais, devant Pedro Acosta et Marco Bezzecchi.

Le top 5 est complété par Álex Márquez et Jorge Martín, ce dernier limitant la casse dans un week-end difficile pour lui. Johann Zarco, en dépit de ses deux long-laps, aura donc réussi son pari d'entrer dans les points, puisqu'il franchit la ligne d'arrivée au 15e rang. Le calice jusqu'à la lie pour Quartararo, bon dernier d'un GP catastrophique.