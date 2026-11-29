MotoGP GP de Valence

Marc Márquez pilotera une Ducati dorée pour ses adieux au MotoGP

Ducati a préparé une livrée spéciale dorée pour la dernière course de Marc Márquez en MotoGP, ce dimanche à Valence.

Jose Carlos de Celis

Publié: 29 nov. 2026, 09:08

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Photo de : German Garcia

Marc Márquez mettra un terme à sa carrière en MotoGP lors du Grand Prix de Valence, après avoir annoncé vendredi qu'il s'agirait de sa dernière course dans le championnat. Pour marquer l'occasion, il pilotera une moto arborant une livrée personnalisée rendant hommage à sa carrière en MotoGP.

Cette décoration spéciale a été dévoilée à 9h30, heure locale, sur le circuit Ricardo Tormo, avant le warm-up et à quelques heures seulement de la course qui mettra un terme à son illustre carrière.

La Ducati a été peinte en doré pour cette "dernière danse". Le constructeur italien avait déjà prévu ce design pour le week-end, à la suite du sacre de Márquez au Portugal, mais cette livrée prend désormais une dimension supplémentaire.

La journée de dimanche s'annonce riche en émotions, et la présentation de cette décoration spéciale par Ducati en a déjà constitué le premier temps fort.

Márquez prendra le départ du Grand Prix de Valence dimanche au guidon de sa deuxième moto, qu'il a également utilisée lors du Sprint samedi, après que sa machine principale a pris feu avant le départ.

Un problème avec les feux rouges a contraint les pilotes à faire monter leurs moteurs en régime plus longtemps que d'habitude sur la ligne droite principale, provoquant l'apparition de fumée sur la Ducati de Márquez.

La livrée spéciale de Ducati pour la dernière de Marc Márquez.

Photo de: Ducati Corse

Le multiple champion du monde a sauté de sa moto lorsqu'il a ressenti de la chaleur, notamment au niveau de sa jambe, ce qui l'a obligé à prendre sa machine de réserve. Les deux motos ont toutefois désormais reçu la livrée spéciale.

Márquez a écopé de deux pénalités de long lap, qui l'ont empêché de décrocher un bon résultat alors qu'il se battait pour la deuxième place. Il a finalement terminé 13e.

Il s'élancera de nouveau de la deuxième place sur la grille dimanche, avec l'objectif de conclure sa carrière sur une bonne note, une semaine après avoir décroché son dixième titre mondial.

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