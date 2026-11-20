MotoGP GP du Portugal

Marc Márquez ne dément pas catégoriquement les rumeurs de retraite

Marc Márquez mettra-t-il un terme à sa carrière s'il décroche un 10e titre mondial ? Jeudi au Portugal, il a lui-même alimenté les spéculations.

Richard Asher

Publié: 20 nov. 2026, 04:00

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

En ballottage très favorable pour être sacré, Marc Márquez, n'a pas clairement confirmé sa présence sur la grille MotoGP en 2027.

Certaines rumeurs laissent entendre que l'Espagnol pourrait mettre un terme à son illustre carrière s'il parvient à décrocher le titre cette année, ce qui pourrait arriver dès samedi, à l'occasion du sprint du Grand Prix du Portugal.

Márquez a livré un combat douloureux cette saison, redoublant d'efforts pour surmonter des blessures persistantes. Il dispose certes d'un contrat de deux années supplémentaires avec l'équipe officielle Ducati, mais cet accord a été conclu il y a plusieurs mois, alors que son état physique était bien différent.

Il convient de prendre ces rumeurs avec prudence à cette période de l'année, où les médias n'ont guère d'autre chose à faire qu'attendre le sacre de Márquez et les prochains essais de Valence. Ses réponses aux questions insistantes des journalistes lors de la conférence de presse du jeudi à Portimão méritaient toutefois d'être relevées.

Interrogé sur sa certitude d'être bel et bien présent sur la grille en 2027, Márquez n'a pas apporté de confirmation définitive.

"Pour le moment, je suis entièrement concentré sur le fait de conclure ce championnat", a répondu celui qui fêtera ses 34 ans en février. "C'est mon objectif principal. Bien sûr, j'ai un contrat de deux années supplémentaires avec Ducati, mais cette année a été assez difficile sur certains aspects. Malgré tout, je suis rapide. La priorité est donc de conclure ce championnat, puis d'essayer de travailler pour l'année prochaine."

Peu après, Márquez a été interrogé sur le plaisir qu'il prenait encore à piloter, comme auparavant. Après un temps de réflexion, il a livré une autre réponse riche d'enseignements.

"Quand on rencontre des difficultés, on prend moins de plaisir", a-t-il déclaré. "Quand on souffre, on prend moins de plaisir. Et c'est vrai que l'année dernière, par exemple, les choses se sont déroulées plus facilement. Cette année, j'ai travaillé différemment. J'ai davantage travaillé que l'année dernière, mais j'avais un objectif précis."

"Quand on a un véritable objectif, le mental peut parfois prendre le dessus sur certains problèmes dans d'autres domaines. Pour le moment, je gagne, donc je prends du plaisir, mais d'une manière différente de l'année dernière."

Marc Márquez (Ducati)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Márquez a ensuite été invité à évaluer sa motivation, lui qui a commencé à courir très jeune. Une nouvelle fois, il a pris le temps de réfléchir à sa réponse. Il a évoqué quelques-uns de ses anciens et actuels rivaux, ainsi que son terrible accident de Jerez en 2020.

"C'est vrai que, si l'on regarde les chiffres, j'ai 33 ans et j'ai passé 18 ans de ma carrière en championnat du monde. Cela représente donc plus de la moitié de ma vie. Mais au bout du compte, quand on est passionné, on le reste. La question est de savoir que l'on peut vivre cette passion différemment. Aujourd'hui, je prends toujours autant de plaisir."

"Alors oui, c'est vrai que lorsqu'on commence plus jeune, on termine plus tôt, ou du moins c'est l'idée. Mais Valentino [Rossi], par exemple, a lui aussi commencé très jeune et a arrêté à 41 ou 40 ans, je ne me souviens plus exactement."

Rossi a en réalité pris sa retraite à 42 ans, après avoir disputé son dernier Grand Prix à Valence en 2021.

"Cela dépend donc de votre caractère, mais aussi beaucoup des blessures que vous avez accumulées et de votre carrière", a poursuivi Márquez. "Jusqu'en 2020, tout s'est bien passé pour moi. Ensuite, ma vision du sport a beaucoup changé."

Il a ensuite établi un parallèle avec le pilote assis à ses côtés en conférence de presse, Jorge Martín, âgé de 28 ans. Une remarque qui pouvait certainement être interprétée de plusieurs façons.

"Par exemple, Martín a lui aussi subi de nombreuses blessures. Alors peut-être que, lorsqu'il aura 33 ans, il dira : 'D'accord, maintenant, je commence à avoir beaucoup de douleurs.' La carrière d'un sportif est courte. Il faut donc en tirer le maximum. C'est ce que je fais. J'essaie de tirer le meilleur parti de mes années."

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