La pause estivale est "importante" pour Marc Márquez

Si un pilote a besoin de la pause estivale du MotoGP, c'est bien Marc Márquez. Le pilote du team Repsol Honda a fait son retour à la compétition au mois d'avril après une convalescence de neuf mois en raison de sa fracture de l'humérus, une période marquée par de multiples complications et trois opérations, et il n'a pas encore retrouvé toute sa condition physique.

Toujours contraint de prendre un traitement antibiotique pour soigner une infection du bras, Márquez est surtout resté diminué au niveau de l'épaule droite, si bien qu'il a songé à faire une pause dans le championnat après un GP d'Espagne difficile, incapable de véritablement prendre part au test post-course organisé le lendemain.

Le succès du Sachsenring, une piste où le bras blessé était moins sollicité, a montré que son talent était intact mais il n'a pas effacé les limitations qui restent les siennes et même s'il estime que piloter sa RC213V est la meilleure rééducation possible, le sextuple champion de la catégorie a conscience qu'il a besoin d'une coupure pour reposer son bras. "La pause estivale sera importante pour moi", a expliqué Márquez à Assen. "Je sens vraiment le bras, l'épaule en particulier, quand je les sollicite beaucoup."

"C'est un peu étrange, parce que dans le test de Montmeló, j'ai fait beaucoup de tours. En roulant puis en m'arrêtant, je suis en mesure de beaucoup tourner. Si les sollicitations sur le bras sont sur un long moment, comme 30 tours consécutifs au Sachsenring, la performance se dégrade beaucoup le lendemain."

"Je ressens beaucoup les changements de conditions météo, je ressens beaucoup l'humidité. Mais c'est normal. J'ai eu le médecin au téléphone et il m'a dit que c'était normal. Mais cette victoire était le plus important."

En plus de ce besoin de reposer son organisme, Marc Márquez compte sur cette pause pour se changer les idées après une année où son bras a en permanence occupé son esprit, ayant douté de sa capacité à retrouver une vie normale durant plusieurs semaines en 2020, un retour sur sa Honda étant encore lointain à cette période. Le #93 souhaite aussi mettre à profit le temps à sa disposition pour réellement travailler sur la convalescence de son bras, chose difficile à faire quand les courses s'enchaînent.

"Dans la pause estivale, on va avoir le temps pour tout. Tout d'abord, j'ai besoin de repos, au moins une ou deux semaines, parce que je sens que j'en ai besoin physiquement et mentalement. Plus mentalement que physiquement. J'ai besoin d'une pause. Ça a débuté avec une opération de l'épaule, puis quand ça allait, j'ai eu l'opération du bras. Ça fait deux ans que je n'ai pas eu de vacances donc j'en ai besoin maintenant. Je vais passer du temps avec mes amis pour faire ce que je veux."

"Ensuite, on pourra travailler. Pour le bras, j'ai l'intention de plus rouler sur des motos, parce que pour le moment, je ne fais qu'enchaîner les courses, et mon but est de rouler plus souvent avant l'Autriche, d'utiliser plus des motos dans mon entraînement physique."

