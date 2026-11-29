MotoGP GP de Valence

Marc Márquez pourrait participer aux essais de Valence malgré sa retraite

Le pilote espagnol pourrait effectuer une dernière apparition officielle avec Ducati avant de quitter le MotoGP.

Germán Garcia Casanova

Publié: 29 nov. 2026, 17:52

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Photo de : Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

Marc Márquez pourrait participer mardi prochain aux essais des 850 cm³ à Valence avec Ducati, malgré l'annonce de sa retraite du MotoGP.

Aucune décision définitive n'a encore été prise, mais le pilote aux dix titres mondiaux pourrait reprendre la piste avec Ducati à l'occasion de la première séance officielle d'essais de pré-saison. Les cinq constructeurs y feront rouler leurs nouveaux prototypes de 850 cm³, équipés de pneus Pirelli.

L'annonce de la retraite de Márquez a pris la direction de Ducati complètement au dépourvu. Celle-ci n'a toujours pas déterminé qui le remplacera dans l'équipe officielle la saison prochaine.

Cela signifie que Pedro Acosta, qui remplacera l'an prochain Pecco Bagnaia, en partance pour Aprilia, pourrait avoir l'occasion de partager le même garage que Márquez pendant au moins une journée. Le pilote espagnol fera lui-même ses débuts chez Ducati à cette occasion.

Dimanche soir, le camion de Márquez était toujours installé dans le paddock de Valence. Acosta récupérera celui de Bagnaia, qui quitte Ducati après huit saisons. L'autocollant portant le numéro 63, apposé sur la porte du camion, a déjà été remplacé par le numéro de course d'Acosta, le 37.

Le directeur de l'équipe Ducati, Davide Tardozzi, n'a pas écarté la possibilité de voir Márquez participer aux essais de mardi, lors d'un entretien avec Motorsport.com. "Cette possibilité existe, mais nous ne prendrons aucune décision avant demain [lundi]", a-t-il déclaré.

Marc Márquez (Ducati)

Photo de: Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

Quoi qu'il en soit, plusieurs pilotes de la structure satellite de Ducati seront en piste mardi. Fermín Aldeguer et Nicolò Bulega effectueront les essais pour le compte de VR46, tandis que Joan Mir et Dani Holgado rouleront sous les couleurs de Gresini.

Pouvoir recueillir les données de Márquez avec la nouvelle moto représenterait toutefois une aide précieuse pour Ducati, puisque l'Espagnol a été le pilote le plus rapide de la marque jusqu'au dernier jour de la saison. Le constructeur en a clairement fait part à Márquez, qui devrait donc apporter son concours à l'équipe.

Márquez a déjà piloté la GP27 équipée de pneus Pirelli le 21 septembre, lors d'un test organisé en Autriche par le manufacturier italien. Toutefois, compte tenu de la période à laquelle cette séance avait eu lieu, il n'avait pas poussé la moto dans ses retranchements, afin d'éviter de prendre des risques inutiles.

Un nouveau règlement technique entrera en vigueur en MotoGP en 2027, ouvrant l'ère des motos de 850 cm³, qui remplaceront les machines de 1000 cm³. Les dispositifs de réglage de la hauteur de la moto seront totalement interdits et l'aérodynamique sera réduite, entre autres changements.

L'arrivée de Pirelli en MotoGP, en remplacement de Michelin, constitue l'une des évolutions les plus importantes.

Ducati comptait sur Márquez pour mener cette transition vers une nouvelle ère. Cette mission reposera désormais sur les épaules d'Acosta, dernière pépite en date de l'effectif du constructeur de Bologne.

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