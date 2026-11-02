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MotoGP GP de Malaisie

Márquez ne veut pas "tomber dans le piège" malgré son avance au championnat

Marc Márquez reconnaît être désormais en excellente position pour décrocher son 10e titre mondial, mais rappelle qu'il reste encore du travail avant de pouvoir le célébrer.

Oriol Puigdemont

Publié: 2 nov. 2026, 11:00

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Le 31 mai dernier, Marc Márquez comptait 102 points de retard sur Marco Bezzecchi, alors leader du championnat. Ce dimanche, à l'issue du Grand Prix de Malaisie, l'Espagnol a quitté Sepang avec 44 points d'avance sur son dauphin, Jorge Martín, actuellement blessé, et 67 points sur Bezzecchi.

Avec autorité en Malaisie, Márquez a quasiment éliminé l'Italien de la course au titre. Il pourrait être sacré champion du monde dès le Grand Prix du Qatar, le week-end prochain, s'il marque 30 points de plus que Martín et huit de plus que Bezzecchi.

Márquez a parfaitement exécuté sa stratégie dès le départ de la course dimanche à Sepang. Il a dépassé son frère Álex Márquez, parti en pole position, pour prendre les commandes, avant de creuser progressivement l'écart avec ses poursuivants. Il a finalement franchi la ligne d'arrivée avec plus de quatre secondes d'avance sur Pedro Acosta, qui s'est intercalé entre les deux frères Márquez sur le podium.

"Quand c'est ton jour, c'est ton jour, et il faut en profiter au maximum. J'étais très concentré dès le début, en abordant la course comme un contre-la-montre et en prenant des risques, mais mon état d'esprit ne change pas. Nous restons concentrés. Il reste peu de courses, mais encore beaucoup de moments importants", a déclaré l'Espagnol.

Il a reconnu que cette victoire représentait davantage qu'un simple succès supplémentaire en Grand Prix.

"Oui, c'est plus qu'une simple victoire, mais nous devons encore faire le travail", a-t-il expliqué. "Je me concentre beaucoup sur ces moments où il faut saisir sa chance. Ce week-end, j'avais le sentiment que c'était l'un de ces moments. Jorge était blessé et nous ne pouvions pas nous permettre de laisser Bezzecchi reprendre confiance, car plusieurs circuits à venir lui conviennent."

"Dès les EL1, je suis allé en piste comme si je cherchais à battre un temps au tour, en essayant de trouver les limites pendant les essais, puis de gérer la course de la meilleure façon possible."

Les chances de titre sont maximales

Marc Márquez (Ducati)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

En moins de cinq mois, Márquez est passé de 102 points de retard sur le leader du championnat à 44 points d'avance en tête du classement.

"Oui, mais le travail n'est pas terminé. Je ne veux pas tomber dans le piège qui consisterait à commencer, ici devant les micros, à penser que tout est déjà joué. Non, je veux continuer avec le même état d'esprit car, j'insiste, il reste peu de courses, mais encore beaucoup de moments importants. Nous devons rester très concentrés", a-t-il déclaré.

Interrogé sur le prochain "moment important" qu'il évoquait, Márquez a expliqué que sa priorité immédiate était de prendre du repos avant de rejoindre le Qatar.

"Le prochain moment important, c'est de rentrer à la maison et de me reposer. Nous arriverons au Qatar jeudi et, à partir de là, nous préparerons le week-end avec le même état d'esprit", a-t-il confirmé.

Márquez a également progressivement amélioré sa condition physique après ses problèmes à l'épaule et au bras, même s'il a reconnu que ses récentes victoires avaient largement contribué à entretenir sa dynamique.

"L'épaule et le bras ne récupèrent pas complètement. Il faut s'adapter, persévérer et trouver une autre façon de piloter, en cherchant des solutions qui peuvent m'aider. Mais cette deuxième moitié de saison m'a beaucoup aidé. Mentalement, c'est le fait de me battre pour un titre qui me permet d'aller vite", a-t-il révélé.

"Ce week-end, j'étais comme Álex Márquez. Laissez-le vous expliquer et vous comprendrez", a-t-il conclu, en référence au pilote Gresini, qui avait dominé la course l'an dernier mais a cette fois-ci été en difficulté en raison d'une blessure à l'épaule.

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