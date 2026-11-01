MotoGP GP de Malaisie

Des vertiges ont provoqué l'abandon de Joan Mir à Sepang

Les problèmes de santé du champion du monde 2020 ne semblent pas encore totalement derrière lui.

Richard Asher Oriol Puigdemont

Mis à jour: 1 nov. 2026, 15:35

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Photo de : Asif Zubairi

Joan Mir a confirmé que son abandon lors du Grand Prix de Malaisie, dimanche, était dû à des vertiges, remettant une nouvelle fois en lumière ses problèmes de santé persistants.

Le week-end de Sepang était le premier du pilote Honda après quatre Grands Prix d'absence, en raison de troubles de la vision et de problèmes de fatigue, comme il l'avait révélé jeudi.

Mais malgré un retour sans difficulté majeure lors des deux premières journées, la course disputée sous une forte chaleur dimanche s'est révélée éprouvante pour le Majorquin, qui a regagné les stands peu avant la mi-course. La température de l'air atteignait 35°C à Sepang.

"Nous avions déjà convenu avec les médecins que si je ressentais des vertiges à cause de la chaleur et de ces conditions difficiles, je m'arrêterais", a-t-il expliqué aux journalistes après la course. "J'ai commencé à ressentir quelques vertiges au neuvième tour. Je commençais à perdre un peu le contrôle de la situation et j'ai décidé de m'arrêter. Nous allons continuer à travailler et, je l'espère, résoudre ce problème le plus rapidement possible."

Mir a confirmé que le week-end avait été positif jusque-là.

"Honnêtement, j'ai beaucoup travaillé pour essayer d'être dans une meilleure situation. Tout au long du week-end, j'ai pensé que c'était un week-end positif. Mais pour moi, la grande inconnue concernait le moment où le rythme cardiaque augmente, et cela s'est produit pendant la course."

Le pilote espagnol n'a pas été en mesure de confirmer sa participation au Grand Prix du Qatar, dont la tenue le week-end prochain reste incertaine. Interrogé sur la possibilité que la chaleur moins humide du Moyen-Orient lui soit plus favorable, il a répondu : "Je ne sais pas."

"Nous avons encore du travail à faire, donc je n'ai pas davantage de réponses", a-t-il conclu.

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