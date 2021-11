Marc Márquez remplacé par Stefan Bradl à Portimão

Honda a confirmé le retour de Stefan Bradl dans le stand de son équipe officielle pour le Grand Prix de l'Algarve, au programme cette semaine. Le pilote allemand, en charge du programme d'essais de la marque, a été appelé en renfort afin de remplacer Marc Márquez, dont le forfait a été annoncé mardi.

Márquez a fait une mauvaise chute à l'entraînement, samedi, et souffre d'une commotion cérébrale qualifiée de "légère" par son équipe. Ne se sentant pas remis après quelques jours de repos, il a passé un contrôle médical qui a acté son absence pour la prochaine course.

Stefan Bradl a déjà remplacé le pilote espagnol durant la quasi-totalité de la saison 2020 à la suite de la grave blessure de l'épaule subie par le #93 à la première manche et de la dégradation de son état quelques jours plus tard après une tentative avortée de retour. Il a également disputé les deux premières courses de la saison 2021 dans ce même rôle, avant le retour de Márquez à partir du Grand Prix du Portugal. Depuis, l'Allemand a aussi été engagé sur les Grands Prix d'Espagne et de Saint-Marin, cette fois en tant que wild-card.

En 15 départs depuis l'an dernier, c'est précisément à Portimão que Bradl a obtenu son meilleur résultat, lors du premier Grand Prix disputé sur place par le MotoGP, il y a un an. Il s'était alors classé septième. Cette année, il n'a jamais manqué les points et a obtenu pour meilleur résultat une 11e place au Qatar.

"J'espère avant tout que Marc se remet bien et qu'il pourra bientôt faire son retour en piste", a déclaré Stefan Bradl. "J'ai hâte de rouler à nouveau car Portimão est un circuit que j'apprécie et sur lequel j'ai obtenu un bon résultat fin 2020. Ce n'est jamais facile d'enfourcher une moto au pied levé, mais j'ai passé beaucoup de bons moments sur cette machine cette année entre les courses et les essais."

Marc Márquez doit passer un autre contrôle médical mardi prochain afin d'établir s'il est suffisamment remis pour disputer la dernière manche de la saison, qui aura lieu la semaine prochaine à Valence. Mais plus que son espoir d'améliorer la sixième place qu'il occupe actuellement au championnat, c'est surtout sa capacité à prendre part au premier test d'intersaison qui prime désormais. Celui-ci aura lieu les 18 et 19 novembre à Jerez et marquera une échéance importante pour les ingénieurs afin d'orienter le développement en vue de 2022.

Avec Germán Garcia Casanova