Championnat - 65 points libérateurs pour Quartararo !

Il reste deux courses à disputer avant la conclusion de la saison MotoGP, mais le verdict est tombé au championnat pilotes : Fabio Quartararo est désormais assuré du titre, son avance sur son dernier rival étant à présent trop importante pour être comblée.

Avec la chute de Pecco Bagnaia et sa quatrième place à l'arrivée, le Français compte en effet 65 points de marge, un matelas compte tenu des 50 points encore en jeu. Monté dix fois sur le podium à ce stade de la saison, Quartararo est récompensé pour sa constance, seul pilote à ne jamais être sorti des points en 16 courses.

Malgré sa chute ce dimanche à Misano, Joan Mir conserve la troisième place du classement général avec à présent 23 points d'avance sur Johann Zarco, remonté à la quatrième position, et Jack Miller, lui aussi parti à la faute durant cette course et qui pointe trois unités plus loin.

Juste derrière, la menace Marc Márquez se fait sérieuse, le vainqueur du Grand Prix d'Émilie-Romagne remontant au sixième rang à seulement sept points de l'Australien. Il est suivi de près par Brad Binder, premier représentant KTM.

Dans les deux autres classements, le duel se poursuit entre Ducati et Yamaha. La marque italienne compte à présent 12 points d'avance au championnat constructeurs, une marge légèrement augmentée grâce au podium d'Enea Bastianini ce dimanche. Au classement des équipes, c'est l'inverse : avec le double abandon de Bagnaia et Miller, c'est le team officiel Yamaha qui reprend les commandes, mais l'écart n'est que de 13 points avec encore 90 unités en jeu.

Championnat pilotes après le GP d'Émilie-Romagne

Championnat constructeurs après le GP d'Émilie-Romagne

Pos. Constructeur Pts 1 Ducati 307 20 20 20 25 25 13 20 11 13 25 20 13 25 25 16 16 - - 2 Yamaha 295 25 25 25 16 16 25 11 16 25 16 9 25 8 20 20 13 - - 3 Suzuki 207 13 13 16 11 - 16 13 7 16 20 13 20 16 10 13 10 - - 4 Honda 198 8 3 9 13 10 4 5 25 9 11 7 11 20 13 25 25 - - 5 KTM 190 3 8 11 5 11 20 25 20 11 13 25 10 9 7 7 5 - - 6 Aprilia 114 9 6 10 10 - 9 1 9 8 - 6 16 13 8 - 9 - -

Championnat équipes après le GP d'Émilie-Romagne