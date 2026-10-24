Résumé de course

MotoGP GP d'Australie

Márquez remporte le sprint et reprend la tête du championnat, Martín chute

Douze points séparent désormais les deux prétendants au titre : Marc Márquez s'est imposé au sprint de Phillip Island tandis que Jorge Martín est tombé.

Rachit Thukral

Publié: 24 oct. 2026, 04:40

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Photo de : Paul Crock / AFP via Getty Images

Marc Márquez a repris la tête du championnat MotoGP en remportant le sprint du Grand Prix d'Australie, tandis que son rival pour le titre, Jorge Martín, a chuté alors qu'il occupait la deuxième place.

Les deux Espagnols se sont livrés une bataille épique pour la victoire samedi à Phillip Island, après que la piste a complètement séché à la suite des averses du début de journée.

Mais peu après la mi-course, Martín a chuté avec son Aprilia alors qu'il tentait de revenir sur Márquez. Le pilote Ducati compte désormais dix points d'avance au championnat.

Alex Márquez (Gresini) a terminé deuxième, tandis que Fabio di Giannantonio a complété le triplé Ducati sur le podium en prenant la troisième place.

Au départ, Márquez a conservé l'avantage de sa pole position, tandis que Martín est passé de la quatrième à la deuxième place pour se retrouver directement dans le sillage de son rival au championnat.

Alex Márquez a d'abord connu un mouvement inverse après s'être élancé de la deuxième place sur la grille. Il a toutefois dépassé successivement Johann Zarco et Martín au deuxième tour, se positionnant ainsi comme un potentiel allié pour son frère.

Marc Márquez (Ducati)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Martín s'est rapidement débarrassé du pilote Gresini avant de lancer une attaque contre le champion du monde en titre au troisième tour. Il a réussi à prendre l'avantage au virage 10.

Alors qu'Aprilia semblait avoir pris le dessus sur Ducati sur piste sèche, Martín a élargi sa trajectoire au virage 4 au cinquième tour, permettant à Márquez de reprendre la tête.

Martín a de nouveau dépassé Márquez au virage 1 le tour suivant, avant de lui céder une nouvelle fois la position après une erreur au virage 4.

La lutte entre les deux hommes a atteint son paroxysme au huitième tour, avec au moins trois changements de position dans les cinq premiers virages. Alex Márquez a même pu se mêler à la bataille.

Alors qu'il venait de reprendre la deuxième place, Martín a tout perdu au virage 8. Il a chuté à 180 km/h avant de glisser jusque dans les graviers. Les secours l'ont placé sur une civière avant de le transporter au centre médical, où son état devait être évalué.

Débarrassé de Martín, Márquez n'a eu aucun mal à contenir son frère et a franchi la ligne d'arrivée avec trois dixièmes de seconde d'avance, décrochant ainsi sa neuvième victoire de la saison en sprint.

Di Giannantonio a effacé des qualifications discrètes, qui l'avaient relégué à la huitième place sur la grille, en terminant troisième. Il signe ainsi un deuxième podium consécutif en sprint.

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Après la chute de Martín et le retour aux stands de Raúl Fernández (Trackhouse), en raison de douleurs, Marco Bezzecchi a pris le relais pour défendre les couleurs d'Aprilia. Parti de la douzième place après le premier tour, l'Italien est remonté jusqu'au quatrième rang.

Pedro Acosta (KTM) a terminé cinquième après être monté jusqu'à la troisième place, tandis qu'Ai Ogura a pris la sixième position après s'être élancé de la douzième place.

Le coéquipier d'Acosta, Brad Binder, a réalisé une solide course pour terminer septième. À domicile, Jack Miller a une nouvelle fois été le pilote Yamaha le mieux classé du week-end, inscrivant deux points grâce à sa huitième place.

Diogo Moreira, au guidon de la Honda du team LCR, a pris la neuvième place, dernière position permettant de marquer des points. Le top 10 a été complété par Iker Lecuona, qui remplaçait chez Gresini Fermín Aldeguer, blessé.

La brillante performance de Johann Zarco en qualifications a été réduite à néant par un problème technique. Le Français a abandonné au quatrième tour alors qu'il figurait dans le top 6.

Sprint

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h Abandon Points 1 M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 13

19'09.411

12 2 Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 13

+0.323

19'09.734

0.323 9 3 F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 13

+0.590

19'10.001

0.267 7 4 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 13

+1.074

19'10.485

0.484 6 5 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 13

+3.689

19'13.100

2.615 5 6 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 13

+6.146

19'15.557

2.457 4 7 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 13

+7.433

19'16.844

1.287 3 8 J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 13

+7.782

19'17.193

0.349 2 9 D. Moreira Team LCR 11 Honda 13

+10.722

19'20.133

2.940 1 10 I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 13

+10.773

19'20.184

0.051 11 F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 13

+11.215

19'20.626

0.442 12 E. Bastianini Tech 3 23 KTM 13

+11.437

19'20.848

0.222 13 Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 13

+11.568

19'20.979

0.131 14 F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 13

+18.277

19'27.688

6.709 15 A. Fernández Pramac Racing 47 Yamaha 13

+37.945

19'47.356

19.668 dnf R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 8

+5 Tours

13'49.668

5 Tours Abandon dnf J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 7

+6 Tours

11'08.358

1 Tour Abandon dnf M. Viñales Tech 3 12 KTM 6

+7 Tours

10'40.115

1 Tour Abandon dnf J. Zarco Team LCR 5 Honda 3

+10 Tours

6'17.953

3 Tours Abandon dnf P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 2

+11 Tours

4'42.169

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