Marc Márquez a repris la piste après un mois de pause

Marc Márquez poursuit sa préparation physique et vient de passer une nouvelle étape en retrouvant la piste après un mois loin des circuits. Si le #93 a conclu la saison 2022 rassuré sur sa performance après de nouveaux mois de convalescence, celle-ci n'était pas encore pleinement terminée et il avait indiqué que la pause hivernale serait primordiale pour tenter de retrouver la totalité des capacités de son bras droit.

Après le test réalisé sur le circuit de Valence en novembre dernier, il a ainsi raccroché le cuir pour se concentrer sur la suite de sa convalescence, qui s'est principalement centrée sur le renforcement musculaire. Sa perte de force, liée aux semaines d'immobilisation qui ont suivi sa quatrième opération en juin dernier, a été son principal point faible depuis son retour à la compétition et lui a valu un certain temps de récupération après chaque Grand Prix.

L'Espagnol a donc passé son mois de décembre loin des circuits à travailler sur sa musculature afin de regagner en force et de retrouver une position correcte au niveau de l’épaule. S'il a reconnu durant le mois avoir tenté de reprendre le motocross, l'entraînement est selon lui "arrivé trop tôt", comme il l’a confié au site officiel du MotoGP.

"Cet hiver je dois comprendre le maximum de ce bras qui, je crois, peut beaucoup progresser. J'en suis à essayer de comprendre la limite mais ce qui est important c'est que chaque semaine je me sens de mieux en mieux. C'est le plus important. Bien sûr, il arrivera un jour où la progression s'arrêtera et là on comprendra quel est le maximum du bras."

Márquez a repris son entraînement en motocross début janvier avant de retrouver la piste cette semaine. Il a effectué une séance privée sur le circuit d'Aragón au guidon d'une CBR600RR, aux côtés de son frère Álex, et a ainsi lancé pleinement sa préparation en vue du début de la saison, dont le premier test officiel se tiendra du 10 au 12 février prochain, en Malaisie.

L'interrogation demeure donc concernant la forme physique qu'il sera en mesure d'afficher cette année, mais celle-ci apparaît comme étant de plus en plus élevée, même si l'octuple Champion du monde a parfaitement conscience que son bras droit ne redeviendra jamais comme avant.