Marc Márquez a fait son retour en piste à Sepang

Cela faisait 104 jours que Marc Márquez n'était plus monté sur sa Honda. Alors que le MotoGP a entamé ses préparatifs pour la saison 2022 au test de Sepang, le sextuple Champion de la catégorie reine a fait sa première apparition sur la machine japonaise depuis sa victoire à Misano le 24 octobre dernier. Quelques jours plus tard, une chute en enduro avait mis fin à sa saison, le laissant avec une commotion cérébrale et des troubles de la vision similaires à ceux qu'il avait connus il y a une dizaine d'années.

L'œil droit de Marc Márquez est resté enflé plusieurs semaines mais une nette amélioration de sa condition physique lui a permis de faire le déplacement vers la Malaisie pour prendre part au test organisé ce week-end, et de se lancer en piste quelques minutes après le feu vert, sur une Honda et avec une combinaison encore privées de couleurs, la présentation officielle de l'équipe japonaise étant prévue pour mardi. Márquez a même déjà connu sa première chute de l'année dans la deuxième heure de la séance, sans gravité.

Le Catalan avait repris l'entraînement au mois de janvier, en motocross puis sur circuit, avec un roulage sur le circuit de Portimão au guidon d'une grosse cylindrée, la Honda RC213V-S, modèle de série basé sur la RC213V engagée en MotoGP. Maintenant débarrassé de toute gêne visuelle, Márquez va pouvoir préparer la saison 2022 correctement, ce qui n'a pas été le cas en 2021, saison dont il n'a disputé ni les premiers ni les derniers Grands Prix.

Il y a un an, Márquez se remettait difficilement de sa fracture de l'épaule, conséquence d'une chute au GP d'Espagne à l'été 2020. Le #93 est resté affaibli tout au long de l'année 2021, devant profondément modifier son pilotage pour l'adapter à sa condition nouvelle. Márquez a néanmoins retrouvé le succès, d'abord à Sachsenring et à Austin, deux circuits où il a toujours excellé et où les virages sur la droite, les plus douloureux pour lui, étaient peu nombreux, mais il restait sur une victoire à Misano, où ces courbes sur la droite sont majoritaires, quand il s'est à nouveau blessé. Un signe qu'il faudra probablement compter avec lui pour la saison 2022.