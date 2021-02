Marc Márquez : "Je ne sais pas quand je serai prêt"

La parole de Marc Márquez était particulièrement attendue, ce lundi, à l'occasion de la présentation officielle de l'équipe Repsol Honda, à 12 jours seulement des premiers essais collectifs de pré-saison qui se tiendront à Losail. Ceux-ci ouvriront une intense période d'un mois que passera le paddock MotoGP sur place, et qui se partagera entre les tests de préparation et les deux premiers Grands Prix du championnat 2021.

Le pilote espagnol prévient toutefois qu'il ne sera pas au premier rendez-vous sur place, et se tourne vers les échéances suivantes. "Pour le moment, je n'ai pas d'idée, mais j'essaye toujours d'être optimiste et de me concentrer sur le prochain objectif. Mon objectif était d'être aux tests du Qatar ; je ne serai pas aux tests du Qatar, mais pendant ces semaines-là j'aurai un contrôle médical, et ensuite mon deuxième objectif est d'essayer d'être à la course du Qatar. On verra si c'est possible. Si ça ne l'est pas, on essayera d'être au Qatar 2. Et si ça n'est pas possible, on essaiera d'être à Portimão…"

Le mot d'ordre aujourd'hui pour le sextuple Champion du monde MotoGP c'est de s'écouter et de se laisser le temps de bien récupérer. L'objectif est clair : ne plus reproduire les erreurs de l'an dernier. Lourdement accidenté à Jerez lors de la première course de la saison 2020, alors qu'il effectuait une remontée de folie après une excursion hors piste survenue pendant qu'il se trouvait en tête, Márquez avait en effet frappé les esprits en tentant un retour dès le week-end suivant, finalement vite avorté à cause des douleurs et de son manque de force. Mais l'effort fourni avait alors eu de graves conséquences, puisque les complications qui en sont nées l'ont ensuite tenu éloigné des pistes pendant le reste du championnat.

"Petit à petit, je me sens beaucoup mieux", assure Marc Márquez, opéré pour la troisième fois début décembre pour soigner une mauvaise calcification de l'os. "Ma récupération se passe bien. Le plus important, c'est que chaque fois que je vais chez le médecin, les nouvelles sont normalement assez bonnes. C'est vraiment important, parce que l'année dernière, ça a été assez long et difficile."

"Maintenant, on essaye simplement de suivre mon corps, avec mon physio et le médecin, et d'intensifier un peu le travail à la maison. Mais je ne sais pas quand je serai prêt, et les médecins ne le savent pas non plus", souligne-t-il. "Le plus important, c'est que chaque semaine − pas chaque jour, mais chaque semaine − je me sens un peu mieux. Je suis optimiste de pouvoir être sur la moto dès que possible, mais je ne sais pas exactement quel jour ce sera."

Stoppé en juillet, Márquez n'a été que l'ombre de lui-même ces derniers mois, et aujourd'hui encore son activité physique reste excessivement limitée. "Hier, pour la première fois, j'ai touché un vélo de route, très doucement, pendant une demi-heure, le médecin m'avait donné son feu vert", explique-t-il, tout en dévoilant : "Je n'ai pas touché une moto. Dans la présentation, c'était moi qui étais sur les photos, mais pas sur la vidéo, ça m''est interdit."

"Avant toute chose, le plus important est que, d'après les contrôles médicaux, la consolidation de l'os se poursuit bien, donc quand le docteur dira 'OK, la consolidation de l'os est bonne', alors on poursuivra la rééducation. Bien sûr, cela prendra du temps. Je travaille déjà, mais pas de façon agressive, et quand la consolidation de l'os sera complète à 100%, j'essaierai de continuer à travailler de la bonne façon afin de retrouver tous mes muscles et d'être en bonne condition pour piloter la moto. Ensuite, quand je sentirai que la consolidation de l'os est bonne et que ma condition physique est correcte − pas à 100%, car cela prendra beaucoup de temps − pour piloter la MotoGP, je le ferai," décrit-il.

Un retour qui ne se fera pas à 100%

Dans le flou quant à la date de son retour, Marc Márquez l'est aussi quand il tente d'imaginer quel sera son niveau lorsqu'il pourra remonter sur sa RC213V. "C'est la première fois de ma vie que je passe six, sept... neuf ou dix mois sans piloter de moto, avec une grosse blessure. Il est certain que la première fois que je vais piloter la moto, je ne serai pas à 100%, parce que la récupération à 100% de l'os c'est une chose, mais c'est autre chose que le muscle et tout le reste soit remis à 100%."

"Bien entendu, j'imagine le meilleur comeback, qui est que je serais le même dès que je recommencerai à piloter la moto, mais ce sera difficilement le cas. On verra bien s'il me faut une course, deux courses ou une demi-saison pour être à nouveau le même Marc."

"Il est clair que toute l'équipe me manque beaucoup", ajoute le pilote espagnol, qui avait rendu visite à son team pendant le Grand Prix de Catalogne. "Bien entendu, la course et l'adrénaline me manquent, mais même un peu tout le reste. Normalement, je déteste les événements [promotionnels] et ces choses-là, mais ça aussi ça me manque ! Au début, c'est le fait d'être en piste qui me manquait, de courir et de me battre, de ressentir l'adrénaline. Mais ensuite mon équipe a commencé à beaucoup me manquer, puis l'atmosphère des circuits et puis même les événements, les interviews et les journalistes ! [rires] Mais petit à petit, je sens que cela va bientôt revenir."