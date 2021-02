La Honda 2021 de Marc Márquez et Pol Espargaró dévoilée

Après Ducati, KTM et Yamaha, Repsol Honda est devenu la quatrième équipe d'usine à présenter ses couleurs pour la saison 2021. Le pétrolier Repsol ayant prolongé il y a quelques mois son contrat avec la marque pour en rester sponsor-titre au moins jusqu'en 2022, la livrée reste orange, blanche et rouge, avec le bleu de Red Bull sur le bas de la moto.

Plus que la machine du constructeur japonais, ce sont des nouvelles sur l'état de santé et le retour à la compétition de Marc Márquez qui sont attendues aujourd'hui, mais Honda n'a pas encore donné de précisions, sept mois et trois opérations après sa fracture de l'humérus droit, conséquence d'une chute à Jerez. La dernière intervention remonte au mois de décembre, pour une greffe osseuse et la pose d'une nouvelle plaque, et le dernier bulletin de santé publié par son équipe faisait état d'une consolidation osseuse satisfaisante.

Márquez était bien présent dans la vidéo de présentation publiée par Honda, mais il n'a pas précisé s'il participera aux tests de Losail dans 12 jours. "Je ne sais pas et les médecins ne savent pas quand je serai prêt", a précisé le Catalan, se disant "optimiste" quant à un retour rapide. Honda n'a pas non plus indiqué qui remplacera Márquez si son pilote star n'est pas apte à rouler dans les tests et en début de saison.

La seconde Honda sera pilotée par Pol Espargaró, transfuge de KTM et successeur d'Álex Márquez, le frère de Marc, parti dans le team LCR. Pour sa huitième saison en MotoGP, le #44 va viser son premier succès, après une année très difficile pour la marque japonaise. Pénalisé par l'absence de Márquez, Honda n'a en effet décroché aucun succès dans la catégorie, ce qu'elle n'avait jamais connu depuis l'instauration du HRC sous la forme actuelle, en 1982, et le constructeur n'a obtenu que deux podiums, grâce à Álex Márquez.

La Honda RC213V, souvent qualifiée de machine taillée pour le style de Marc Márquez, évolue naturellement peu en raison du gel partiel du développement imposé par le MotoGP pour limiter les effets de la crise sanitaire sur le budget des équipes. Comme ses rivaux, Honda a dû conserver le moteur et l'aérodynamique 2020, et seule une évolution aéro sera permise durant la saison.

Les tests officiels ne débuteront que la semaine prochaine mais depuis le début de l'année, Honda a déjà fait rouler Stefan Bradl, son pilote d'essais et remplaçant de Márquez durant la saison 2021, à deux reprises sur le circuit de Jerez.