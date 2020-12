Marc Márquez est sorti de l'hôpital

Opéré pour la troisième fois du bras cette année, Marc Márquez a quitté ce dimanche l'hôpital où il était pris en charge à Madrid. Le sextuple Champion du monde de MotoGP tente toujours de se remettre de la sérieuse blessure qu'il a contractée en ouverture de la saison 2020, lors du Grand Prix d'Espagne à Jerez au mois de juillet. Victime d'une fracture de l'humérus au bras droit, il avait tenté un retour dès la semaine suivante, après une première opération, mais avait finalement renoncé. L'Espagnol a récemment reconnu qu'il avait alors commis une grosse erreur.

Quelques jours plus tard, la plaque qui avait été posée dans son bras a cédé, nécessitant une seconde opération, et après d'incessants reports, sont retour à la compétition n'a jamais eu lieu en 2020. Récemment, le choix d'une troisième opération a été annoncé et celle-ci a eu lieu le 3 décembre dernier. Elle a malheureusement été suivie de complications provoquées par une infection et le pilote espagnol est resté hospitalisé une dizaine de jours.

Ce dimanche après-midi, son équipe a confirmé sa sortie de l'hôpital et la mise en place d'un traitement antibiotique. Repsol Honda n'a pas précisé la nouvelle durée de convalescence de son pilote, mais les derniers pronostics faisaient état de six mois supplémentaires, ce qui affecterait clairement une partie de la saison prochaine.

"Les progrès de Marc Márquez après l'opération réalisée le 3 décembre, ainsi que le début d'un traitement antibiotique, ont été jugés satisfaisants par son équipe médicale", a fait savoir Repsol Honda via un court communiqué. "Aujourd'hui, il a quitté l'hôpital Ruber Internacional afin de poursuivre sa convalescence chez lui, où il continuera de suivre le traitement antibiotique spécifique."

Le timing est inévitablement très serré pour Márquez, puisque la saison doit débuter le 28 mars prochain au Qatar, après des essais programmés en février à Sepang et qui sont pour le moment maintenus malgré la crise du coronavirus. Tout au long de cette année, Repsol Honda a fait appel à Stefan Bradl pour le remplacer.