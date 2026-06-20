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L'appel de Bezzecchi rejeté : sa suspension pour la course est confirmée

C'est désormais acté : Marco Bezzecchi ne sera pas au départ du GP de République tchèque, dimanche à Brno. L'appel de sa suspension a été rejeté.

Vincent Lalanne-Sicaud Léna Buffa
Mis à jour:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

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Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

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Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP de République tchèque 2026 - Samedi à Brno
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP de République tchèque 2026 - Samedi à Brno
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP de République tchèque 2026 - Samedi à Brno
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP de République tchèque 2026 - Samedi à Brno
Départ de la course

GP de République tchèque 2026 - Samedi à Brno
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

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Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

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Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

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Luigi Dall'Igna, Équipe Ducati

GP de République tchèque 2026 - Samedi à Brno
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Marquez, Ducati Team

GP de République tchèque 2026 - Samedi à Brno
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Le leader du championnat et l'ensemble du management d'Aprilia n'imaginaient sans doute pas conclure cette journée de la sorte, mais c'est pourtant acté à présent : Marco Bezzecchi ne sera pas au départ de la course de Brno, dimanche. Après sa chute dans le sprint, ce samedi, il quittera la République tchèque bredouille, plus menacé que jamais au classement général.

Il s'agit de la conclusion d'une journée qui a complètement dérapé lors de la course sprint, où Bezzecchi est parti à la faute à deux tours de l'arrivée. L'erreur qu'il a commise alors qu'il occupait une cinquième place solitaire n'était rien en comparaison de ce qui allait suivre : un geste d'énervement incompréhensible à l'encontre des commissaires qui s'efforçaient d'évacuer sa moto accidentée du bac à graviers.

Des images sous différents angles montrent Bezzecchi poussant et giflant un steward. Un accès de colère qui ne lui laissait aucune chance face au panel de commissaires de la FIM, qui se sont penchés sur l'incident dans la soirée.

 

"Vous avez bousculé et frappé des commissaires de piste qui essayaient de dégager votre machine. Il s'agit d'un acte préjudiciable aux intérêts du sport et, par conséquent, d'une infraction telle que décrite dans l'article 3.3.2.2 des règlements du championnat du monde des Grands Prix de la FIM : 'Toute action portant atteinte aux intérêts des compétitions ou du sport, commise par une personne ou un groupe de personnes lors d'une manifestation'", ont acté Simon Crafar et ses acolytes.

Lire aussi :

En conséquence, Marco Bezzecchi a été suspendu pour la course de dimanche, une sanction à laquelle Aprilia a fait appel. Une audience s'est donc tenue ce soir à Brno, avec le panel des commissaires d'appel de la FIM qui ont entendu le trio de commissaires ayant décidé de la sanction, ainsi que Massimo Rivola et Paolo Bonora pour le compte d'Aprilia, représentant le pilote.

Rien n'y a fait pour Marco Bezzecchi et Aprilia, dont les arguments n'ont pas convaincu : l'appel a été rejeté et la sanction confirmée. Le leader du championnat ne sera donc pas au départ de la course, dimanche.

"Même si les commissaires d'appel reconnaissent que les pilotes impliqués dans des accidents peuvent connaître de la frustration, de la déception et des émotions intenses dans la foulée d'un accident, de telles circonstances ne peuvent ni excuser ni justifier une agression physique envers le personnel des circuits dans l'exercice de leurs fonctions officielles", a souligné le panel en rendant sa décision.

"Les commissaires d'appel considèrent comme particulièrement significatif le fait que les personnes impliquées étaient des commissaires activement engagés dans le dégagement de la moto du pilote à la suite d'un accident. Ce personnel agissait uniquement dans l'intérêt de la sécurité des pilotes, de la sécurité de l'épreuve et du bon déroulement de la compétition."

Les commissaires d'appel ont estimé que "les agissements du pilote constituaient un acte préjudiciable aux intérêts du championnat". Ils ont jugé la sanction "proportionnée à la gravité de l'infraction" et s'inscrivant "dans la gamme raisonnable des sanctions dont dispose le collège des commissaires", et ils ont "confirmé dans son intégralité" la décision initiale.

Cette sanction signifie que, pour la première fois de la saison, Marco Bezzecchi ne marquera aucun point ce week-end. Après le sprint, son plus proche poursuivant Jorge Martín est revenu à 15 points au championnat.

Lire aussi :

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