La gestion du pneu arrière par la Honda perturbe Marini

Comme Johann Zarco, Luca Marini a fait le choix d'abandonner la meilleure machine du plateau, la Ducati, pour un défi personnel de taille, tenter d'aider Honda à progresser après plusieurs saisons de plus en plus décevantes. Le nouveau pilote de l'équipe officielle a pu mesurer les différences qui séparent les deux marques lors du test de Sepang et pour lui, un élément se détache.

"La façon de gérer le pneu arrière", a résumé le pilote Italien, estimant que "la Ducati est d'un côté et la Honda de l'autre", en particulier sur l'usure dans les relais long : "Le fonctionnement du pneu change beaucoup par rapport à la Ducati durant une course."

"On doit travailler sur ça, sur la façon dont on charge le pneu arrière et dont il fonctionne, parce que maintenant, l'avant fonctionne très bien. On doit beaucoup pousser sur l'avant pour faire de bons chronos, mais on doit mieux travailler sur l'arrière. La Ducati est très bonne en utilisant beaucoup le pneu arrière, sans le dégrader mais en l'utilisant bien."

"Dans l'ensemble, c'était très facile de faire le time attack [avec la Ducati] parce qu'il fallait juste attaquer plus au freinage et la moto s'arrêtait mieux parce que le pneu arrière neuf aidait à ralentir la moto au freinage", a détaillé Marini. "On doit progresser dans ce domaine parce qu'en pneus neufs, on veut essayer de freiner un peu plus tard mais c'est difficile, j'ai du mal à ralentir la moto."

"Pour moi, c'est le plus difficile pour le moment. Dans la dernière partie de l'entrée de courbe, on manque de turning dans mes réglages pour ça, donc on doit progresser et travailler dans ce domaine. Joan [Mir] est un peu plus rapide et plus fort, surtout dans cette partie."

Luca Marini

Pour autant, Luca Marini ne cherchera pas à profiter de ses trois années d'expérience sur la Ducati pour aider Honda à transformer sa moto en copie de la Desmosedici, préférant jouer sur les forces de sa nouvelle machine.

"Je pense que chaque moto doit avoir son ADN et profiter de ses points forts. Je pense que la Honda a des points forts. J'estime qu'il faut travailler sur ça et ne pas transformer la moto en une Ducati, parce que je pense que ce n'est pas la bonne méthode."

Je m'attendais à un peu moins de difficultés.



Luca Marini voit même "beaucoup" de points forts sur la Honda mais ne s'est pas attardé pour les décrire. Le demi-frère de Valentino Rossi a en revanche vécu une simulation de course "difficile, difficile" selon ses propres termes, en lien avec ses difficultés avec le pneu arrière.

"On a un peu souffert", a-t-il résumé. "On doit travailler. [...] On a testé beaucoup, beaucoup de choses. On avait un package qui n'est pas encore prêt pour la situation de course, au niveau des réglages également. On doit plus travailler avec mon chef mécanicien. On va dans une bonne direction mais on a besoin de plus de temps."

"J'attendais plus de la simulation de course parce que la moto est difficile à piloter avec des pneus usés. Quand le pneu arrière se dégrade, le pilotage change pas mal, donc c'est difficile de continuer à faire de bons chronos. Mais on sait ce que l'on doit améliorer, on a juste besoin de plus de temps."

"Je m'attendais à un peu moins de difficultés", a concédé Marini. "Quand on commence un relais en pneus neufs, ce n'est pas si mauvais, si on regarde les chronos de Joan, ils sont très bons. Il faut prendre beaucoup de risques, il faut énormément attaquer pour rouler en 1'57 à ce stade mais la moto fonctionne. Alors qu'en pneus usés, on a beaucoup de mal, l'écart avec les premiers paraît plus important, contre six dixièmes entre Jorge [Martín] et Joan dans le tour de qualifications."

Luca Marini, Repsol Honda Team

Le dernier jour, Marini a fait un relais long qui s'est "un peu mieux" passé, tout en rappelant que "tout le monde" était plus performant grâce à la gomme déposée sur la piste. "L'écart entre les autres et moi était un peu plus faible en pneus usés donc je suis content, on travaille bien", a-t-il néanmoins relevé. "On a amélioré la sortie de courbe, le turning de la moto et la façon dont je remets les gaz, c'était positif et ça m'a beaucoup aidé. Dans la dernière partie de l'entrée de courbe, on a de gros progrès à faire."

Ces améliorations passeront notamment par la sortie des virages : "On doit améliorer le turning parce qu'il faut relever la moto plus tôt mais si on le fait, on a plus de wheelie donc on est dans cette situation et ce n'est pas facile parce qu'on n'a pas d'adhérence à l'arrière non plus."

Marini pense également que la Honda a du potentiel en rythme de qualifications, même s'il doit encore s'adapter aux spécificités de sa nouvelle monture : "Dans le time attack, Joan a fait un tour incroyable. Il est clair qu'il connaît très bien la moto, et comment attaquer avec des pneus neufs sur la Honda. J'ai eu un peu plus de mal en essayant parce que c'est un peu différent de la Ducati, quand il faut beaucoup attaquer."

"Je pense qu'il y a une grosse marge de progrès. Dans les réglages de la moto, on a commencé à tester autre chose sur l'empattement de la moto, l'équilibre général de la moto. On va dans une bonne direction et je pense qu'au Qatar, ce sera encore plus intéressant parce qu'on aura plus de pièces. Ce test sera aussi plus critique pour le week-end de course, plus tourné vers les chronos pour essayer de trouver plus de rythme afin d'être performants en course."

Luca Marini

Marini va donc devoir poursuivre ce travail d'adaptation à la moto, rendu difficile par la nécessité d'évaluer des nouveautés au cours du test. Il s'attend à avoir plus de temps pour mener ce travail lors des deux journées prévues à Losail, au cours desquelles les équipes consacreront leur temps à la préparation du premier Grand Prix de la saison.

"Il faut travailler partout mais me concernant, je pense que l'on doit d'abord travailler sur les réglages. À Sepang, on a beaucoup de choses à tester donc on n'a pas le temps pour essayer de trouver de bons réglages pour cette piste."

"Je pense que le test au Qatar sera différent parce qu'avec seulement deux jours, on va uniquement préparer le week-end. Il faut faire tout le travail de pré-saison. On doit toujours beaucoup attendre entre un relais et un autre, pour tout changer, essayer ceci, essayer cela... On travaille dans toutes les directions sur toutes les parties de la moto."