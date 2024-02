Zarco croit dans le retour de Honda après les progrès de cet hiver

Au chrono, Johann Zarco termine 16e des essais officiels de Sepang, à 1"2 du meilleur performeur, Pecco Bagnaia sur sa Ducati, et devancé de cinq dixièmes et demi par la première Honda. Mais le Français sait qu'un tel classement n'a qu'une valeur limitée, d'autant qu'il n'a pas profité de l'heure la plus propice aux grosses performances, ce matin.

"Pour ce troisième jour, j'étais un peu fatigué", admet Zarco, qui a fait deux premiers jours de test la semaine dernière, lors du Shakedown, et a ajouté 138 tours à son compteur cette semaine. "Il fallait qu'on travaille encore sur des choses avec Honda. Le plan était de réessayer certaines choses pour les confirmer et préparer le test du Qatar. Je n'ai donc pas pu profiter de tellement de pneus neufs dans la première heure, quand la piste était à la bonne température."

"En tout cas, j'ai fait le boulot du mieux possible et on a obtenu les bonnes informations qu'on voulait. Le corps était clairement un peu fatigué. Je pense que l'amélioration que j'ai trouvée dans les freinages pendant ces cinq jours m'a provoqué un peu de tension dans le bras gauche, alors je n'ai pas pu enchaîner beaucoup de tours rapides. Par contre, j'ai essayé d'abattre un travail de la meilleure qualité possible."

Son bilan, Johann Zarco l'appuie de toute façon sur d'autres éléments que la feuille des temps. En l'occurrence, depuis le début de la semaine, le nouveau pilote LCR ne cesse de dire sa satisfaction, affichant un état d'esprit résolument positif. Oui, la Honda est encore inférieure aux machines européennes et elle conserve d'évidents défauts, mais les progrès sont bien là.

"Je suis très content de la manière dont la moto répond. Je pense pouvoir trouver cette progression dont j'ai encore besoin en tant que pilote et je pense qu'en réalisant les bons progrès [de mon côté], ajoutés à l'amélioration de la moto, ça va nous permettre de nous battre à l'avant. Je crois que c'est possible", martèle-t-il.

Johann Zarco a terminé les essais de Sepang fatigué mais satisfait. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Lucio Cecchinello, nouveau patron d'équipe de Johann Zarco, doit apprécier ce discours, lui qui cherche toujours à voir le verre à moitié plein. Les dernières années ont été si dures pour le clan Honda, que l'Italien se réjouit des progrès manifestes du nouveau prototype, illustrés par le fait que son nouveau pilote avait très vite délaissé la version 2023 lors du test de Valence, notant d'emblée que la moto 2024 n'était pas faite du même bois.

"Je dois dire que nous sommes assez impressionnés par le travail qu'ils ont réalisé pendant l'hiver", se félicite aujourd'hui Lucio Cecchinello, en évoquant les avancées de Honda au micro du site officiel. "Ils ont amélioré une moto qui nous avait déjà donné des impressions positives à Valence. Ils ont apporté une nouvelle moto ici et les deux pilotes de notre équipe, de même, pour autant que je le sache, que les pilotes du HRC, ont été assez surpris par une meilleure performance, une meilleure vitesse, un meilleur moteur, une meilleure vitesse de passage… Il nous manque toujours un peu de motricité mais disons que, pour le moment, le package de cette année est meilleur par rapport à celui de l'année dernière."

C'est bien simple, pour Johann Zarco "la nouvelle moto est totalement différente". D'emblée séduit par la base de cette Honda repensée, le pilote n'a pas perdu son enthousiasme de toute la semaine. Hier encore, il affirmait que "les choses se passent beaucoup mieux que ce à quoi [il s'attendait]". "J'ai eu un très bon retour de la moto et j'arrive même presque à m'amuser un peu plus", observait-il alors. "Clairement, on n'est pas encore à la vitesse élevée des premiers. Ducati travaille bien, Bastianini et Martín ont fait des chronos incroyables, et des KTM aussi ont roulé en petits 1'57, c'est assez impressionnant. Mais j'ai le sentiment qu'on va pouvoir y arriver. Il ne faut donc pas trop stresser. C'est déjà un gros step d'avoir ces sensations et de pouvoir jouer avec la moto."

Aujourd'hui, le bilan se confirme et les zones perfectibles se définissent de mieux en mieux : "Clairement, la moto peut maintenant être plutôt bonne, même pour un time attack. Peut-être que le point faible, c'est quand on doit enchaîner beaucoup de tours. Le pneu arrière a vraiment beaucoup de mal et ça peut causer des problèmes en course. Mais la capacité de la moto à faire un temps rapide avec un pneu neuf, c'est quelque chose que Honda n'avait pas auparavant, et ils ont déjà préparé la moto pour le faire, alors c'est un gros point qu'ils ont résolu. On va voir comment résoudre le point suivant."

La suite du programme va se dérouler à Losail, avec les derniers essais d'avant-saison les 19 et 20 février. "Ça va clairement être intéressant de rouler au Qatar, sur une autre piste, un autre tracé, pour voir quel sera le comportement de la moto", souligne Johann Zarco, déjà prêt à s'y remettre. "Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a couru au Qatar à la fin de l'année, alors les références sont assez fraîches et ce sera intéressant à comparer."