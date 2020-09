Márquez absent à Brno et remplacé par Bradl

Honda a annoncé que Marc Márquez serait remplacé par Stefan Bradl pour le Grand Prix de République Tchèque, au programme cette semaine à Brno, décision ayant été prise de le laisser au repos pour le moment.

Opéré une première fois il y a deux semaines pour une fracture de l'humérus droit, le pilote espagnol a dû repasser sur la table d'opération lundi, la plaque en titane placée sur l'os pour le solidifier ayant été endommagée par ce que les médecins ont décrit comme ayant été "une accumulation de stress". Son forfait pour la course à venir était dès lors évident, même si on l'avait vu tenter un retour en piste époustouflant quatre jours seulement après la première intervention.

Désormais, la prudence semble être de mise pour le Champion du monde sortant, qui va selon toute vraisemblance devoir tirer un trait sur ses espoirs de titre, alors que son absence laisse un boulevard à ses adversaires pour prendre de l'avance au championnat. Il a déjà cumulé 50 points de retard sur Fabio Quartararo, vainqueur des deux premières manches, et ce alors que seules 12 courses restent à disputer pour compléter cette saison réduite par la crise sanitaire mondiale.

Cette nouvelle opération est intervenue au plus mauvais moment pour Marc Márquez, puisque le MotoGP entre désormais dans une série de trois Grands Prix qui seront disputés en l'espace de trois semaines. Après la République Tchèque cette semaine, le paddock se rendra en Autriche pour disputer deux épreuves sur le Red Bull Ring.

Alors que Márquez n'avait pas été remplacé pour le Grand Prix d'Andalousie, où il a fini par déclarer forfait après avoir tenté de rouler en essais libres, cette fois Honda a confirmé faire appel à son pilote d'essai, Stefan Bradl, pour la manche de Brno. Depuis qu'il a rejoint le HRC il y a deux ans, le pilote allemand n'a pas manqué ce Grand Prix : en 2018 il y courait en tant que wild-card, et en 2019 en remplacement de Jorge Lorenzo, convalescent. L'année dernière, il avait également occupé la place de Lorenzo au Sachsenring et au Red Bull Ring, et disputé une quatrième course à Jerez, au guidon d'une troisième machine, marquant au total 16 points.

"Avant toute chose, je veux souhaiter un prompt rétablissement à Marc. Ce qu'il a fait à Jerez a été incroyable et il a montré qu'il avait véritablement l'esprit d'un champion", commente Bradl. "J'ai hâte de piloter à nouveau la Honda RC213V. En raison de la pandémie, nous n'avons pas pu mener les tests que nous aurions normalement faits, il me faudra donc un peu de temps pour me réadapter à la moto et au MotoGP, mais j'ai plusieurs fois piloté la Superbike et je sais donc que ma condition physique est bonne. C'est un défi que j'ai hâte de relever. Courir avec le team Repsol Honda est toujours un grand honneur et je suis heureux d'aider Honda. Voyons voir comment se passera le week-end."

L'équipe Repsol Honda ne précise pas pour le moment si son pilote star manquera également les courses autrichiennes après celle de Brno, mais Stefan Bradl, le cas échéant, resterait en poste.