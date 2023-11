Márquez s'attend à voir Acosta briller "d'emblée" en MotoGP

Quelques semaines après avoir officiellement obtenu un guidon en MotoGP, chez Tech3 à la place de Pol Espargaró, Pedro Acosta est devenu Champion du monde dans la catégorie Moto2 à Sepang, à deux courses de la fin de la saison. Alors que le protégé de KTM est souvent considéré comme un prodige et même présenté comme le nouveau Marc Márquez, ce dernier est persuadé que son compatriote a le potentiel pour dominer le MotoGP... peut-être même dès la saison 2024 !

"Acosta fait partie de ces pilotes qui seront un grand nom en MotoGP, et il aura son moment", a prédit l'octuple Champion du monde. "Par le passé, [il y a eu] Doohan, Valentino, Lorenzo, Stoner, moi… Et aujourd'hui, personne ne semble gagner beaucoup de Grands Prix d'affilée, mais un de ces gars pourrait être Acosta. Il est super jeune et il va avoir ses années en MotoGP, j'en suis sûr à 100%."

"Ce pourrait être l'année prochaine, d'emblée. Ou plutôt, ça devrait être l'année prochaine", a pointé le #93, "car il passe sur une moto compétitive, avec laquelle Binder montre qu'il est possible d'obtenir de très bons résultats en étant quatrième au championnat, alors on verra."

Acosta ne veut pas "se précipiter"

Seul rookie confirmé pour 2024, même si Fermín Aldeguer pourrait le rejoindre en faisant ses débuts chez VR46, Pedro Acosta cherche pour le moment à s'éloigner de la pression. Après avoir décroché le titre dès sa première saison en Moto3, il a vécu une année 2022 en dessous de ses attentes en Moto2 et préfère donc rester prudent avant son arrivée en dans la catégorie reine.

"J'ai pris suffisamment d'expérience pour ne pas me mettre la pression", a confié Acosta après avoir décroché le titre dimanche. "Il ne faut pas générer d'attentes parce que ce n'est pas réel. Il faut passer par un processus, comme [je l'ai fait] en Moto2. On aura besoin d'une année entière pour comprendre comment gagner parce que dans cette catégorie, il faut savoir comment être rapide et ne pas se précipiter. Il ne faut pas se précipiter."

Pedro Acosta est devenu Champion du Moto2 à Sepang

"C'est ce que KTM me dit aussi, ils ne me mettent pas de pression. Il faudra que j'apprenne chez GasGas [Tech3], que je prenne du plaisir, que je fasse des erreurs parce que c'est comme ça que l'on grandit."

Acosta ne se fixe "aucune échéance" pour briller en MotoGP et veut simplement se concentrer sur son apprentissage pour le moment : "Je suis très curieux dans l'optique du lundi à Valence [à la veille de son premier test, lorsqu'il intégrera le stand de l'équipe Tech3, ndlr], de voir comment une équipe de MotoGP travaille, de voir les nouveautés que j'aurai à comprendre, de voir comment Brad [Binder] et Augusto [Fernández] pilotent la moto et comment Dani [Pedrosa] la pilote lui aussi."

"Je pense que ça m'aidera à faire de gros progrès dans les réglages, parce que la moto a été la même toute l'année, à comprendre comment freiner, comment tourner parce que ces choses étaient difficiles pour moi l'an dernier. J'aimerais partir du bon pied, avec de bons débuts, pour ensuite progresser."

Avec Léna Buffa et Alberto Gomez