Pour Márquez, Bastianini aurait dû être pénalisé

Marc Márquez s'est publiquement étonné qu'Enea Bastianini n'ait pas été pénalisé pour son dépassement sur Jorge Martín. Alors que l'Italien est allé au contact avec le pilote Pramac pour prendre la tête du GP d'Émilie-Romagne dans le dernier tour, aucune enquête de l'incident laissant penser que la direction de course se serait penchée sur la question n'a été annoncée.

Le #93 estime cependant que le fait que Bastianini ait été contraint de passer en dehors de la piste aurait dû mener à une sanction immédiate. "Pour moi, si Enea est lui aussi sorti de la piste, il doit rendre une position. Quand on fait un dépassement agressif, tant qu'on reste sur la piste, ça n'est pas un problème. Mais si on sort de la piste, alors ça veut dire [qu'il faut] rendre une position", a-t-il expliqué auprès du site officiel du MotoGP.

"Je ne sais pas si c'est sous investigation ou si c'est acté", a-t-il précisé. Lorsqu'il lui a été répondu que le résultat était entériné, il a ajouté : "C'est fait ? OK, alors je ne suis pas d'accord avec cette décision."

À nouveau questionné quelques minutes plus tard lors de la conférence de presse, Márquez a réexpliqué son point de vue : "Ce que je vais dire va contre nos intérêts au championnat, mais ce que j'ai vu c'est qu'Enea n'a pas réussi à garder la moto sur la piste, donc pour moi c'est une position à rendre, mais c'est la direction de course qui décide."

L'Espagnol a toutefois précisé ne pas être opposé à la manière dont Bastianini a attaqué le leader de la course. Lui-même plutôt coutumier des dépassements musclés, il ne se dit pas opposé à ce type d'attaque cependant la finalité de la manœuvre montre, selon lui, que l'Italien aurait dû rendre la position ainsi acquise.

"Au final, je pense que vous ne comprenez pas pourquoi j'ai dit [ça]", a-t-il en effet précisé plus tard. "Je suis d'accord avec ce dépassement, c'est la seule manière de dépasser avec ces motos, mais quand on fait ce genre de dépassement… Tout s'est bien passé, c'est juste qu'il a touché à l'extérieur, il a sauté de l'autre côté du vibreur, et c'est là que se pose la question. S'il ne reste pas sur la piste, peut-être qu'il faut qu'il rende une position."

Jorge Martín et Enea Bastianini Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Mais s'il fait le même dépassement en restant sur le vibreur, alors pour moi, ça va, parce que c'est la seule manière de dépasser avec cette moto et ça aurait été propre. C'était agressif, c'était limite mais c'était un dépassement dans le dernier tour et pour moi il n'y a pas de doute. Quand Enea m'a dépassé à Assen, je m'en souviens, je suis sorti de la piste et je n'ai rien dit parce que c'était propre et qu'il était resté sur la piste. Ça allait, ça fait partie de la couse. Par contre, celui qui fait le dépassement doit rester tout le temps sur la piste. C'est mon point de vue."

"Maintenant on connaît les idées de la direction de course"

Jorge Martín n'a pas fait de mystère de sa désapprobation de l'attaque qu'il a subie, allant jusqu'à adresser un bras d'honneur à chaud. S'il a ensuite calmé le jeu et refusé d'épiloguer sur la question, il n'a pas caché être frustré par ce dénouement, mais en a pris acte.

"Comme Marc l'a dit, s'il était au moins resté sur la piste, je serais sorti et ça aurait été, mais il est [lui-même] sorti", a pointé le pilote Pramac, qui a participé à la conférence de presse visiblement agacé par la situation. "Pourquoi je suis tellement en colère ? J'ai perdu la victoire. Marc Márquez lui-même dit qu'il pense qu'il faudrait rendre une position. J'ai déjà parlé de cet incident et je ne veux pas trop le faire parce que ça n'y changera rien."

"Je pense que maintenant on connaît plus clairement les idées de la direction de course pour le futur, donc si je dois faire la même chose la prochaine fois, il est clair qu'il n'y aura pas de conséquence. Je l'espère !" a ajouté Martín, à nouveau critique de l'inconstance des décisions des commissaires. "Parfois, on parle à la direction de course mais ça n'est pas toujours clair, ni constant. Si je dois faire ça la prochaine fois, au moins il ne devrait pas y avoir de conséquence pour moi. Je ne suis pas du genre à faire des dépassements comme ça mais je respecte la décision et je vais de l'avant."