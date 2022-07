La date du retour de Márquez, pas ce qui compte le plus pour son ingénieur

Charger le lecteur audio

Marc Márquez poursuit sa convalescence après la quatrième opération qu'il a subie sur son bras droit, blessé il y a deux ans dans une lourde chute dès le premier Grand Prix de la saison 2020, à Jerez. Une radio doit être réalisée cette semaine afin de contrôler l'évolution post-opératoire, six semaines après l'intervention pratiquée à la Mayo Clinic de Rochester, aux États-Unis. En charge de cette guérison tant attendue, le Dr Joaquín Sánchez-Sotelo doit s'assurer que l'os se consolide comme prévu.

Une fois que cela aura pu être vérifié, les médecins fixeront le cap pour les prochaines étapes de la rééducation du pilote. Or, bien qu'Honda ait déjà indiqué compter sur le retour du #93 avant la fin de la saison et qu'il soit attendu en visiteur dans le paddock cet été, la prudence est de mise. Santi Hernández, son ingénieur depuis ses débuts en Moto2, pense que la date de retour de Márquez n'est pas ce qui compte le plus.

Interviewé par le podcast En la Honda, produit par Honda Espagne, celui qui est en charge du stand de Marc Márquez chez Repsol Honda n'a pas souhaité donner de réponse lorsqu'il lui a été demandé quelle date était envisagée pour le retour de l'octuple Champion du monde.

"Je ne sais pas, et ce n'est pas à moi de parler de quand il va revenir. Je ne sais vraiment pas quand il va revenir. La seule chose que j'espère, c'est qu'il revienne, et que quand ce sera le cas il soit rétabli", a-t-il déclaré. "Le plus important, c'est qu'il puisse recommencer à piloter comme il l'a fait jusqu'à présent [avant sa blessure], qu'il puisse recommencer à faire ce qu'il aime le plus, c'est-à-dire piloter une moto, qu'il puisse y prendre à nouveau du plaisir, car avec la blessure qu'il a eue ça n'était pas le cas. Pour moi, c'est cela qui est le plus important. Quand il reviendra ici, nous l'attendrons. Ce n'est pas moi qui dois fixer le moment de son retour."

En dehors du fait même de revenir et de le faire en étant cette fois parfaitement rétabli, l'autre aspect fondamental est que Marc Márquez puisse retrouver les performances qui ont fait de lui l'un des plus grands pilotes MotoGP, titré six fois en sept ans avant cette blessure.

"Les résultats, on les verra, ça ne m'inquiète pas non plus", a souligné son ingénieur. "Ce qui me préoccupe le plus, c'est qu'il se rétablisse et qu'il recommence à prendre du plaisir sur la moto, qui est ce qu'il aime le plus faire. À partir de là, les résultats seront la conséquence de beaucoup de choses."

Si Honda espère que Márquez reprendra le guidon à temps pour pouvoir participer au développement de la RC213V en vue de 2023, Santi Hernández voit d'autres priorités. "Ce qui est important, c'est d'abord qu'il récupère et qu'il recommence à piloter, que les sensations soient bonnes, et à partir de là [il faudra] construire à nouveau", a-t-il estimé.

"Je n'y pense pas, ou du moins c'est comme ça que je vois les choses. Je ne pense pas actuellement au fait de savoir si nous réaliserons ceci ou cela quand il reviendra, ou si nous gagnerons de telle ou telle façon. Je ne pense pas à ces choses-là. Il faut être réaliste et je considère qu'il y a des choses plus importantes. Le principal c'est qu'en tant que personne et en tant que pilote, il se remette de sa blessure et qu'à partir de là, il prenne du plaisir. Ensuite, nous verrons ce qui se passe."