Márquez défend sa prise d'aspiration : "J'essaye de ne pas déranger"

Si Marc Márquez estime avoir fait un week-end solide au Qatar, il le doit beaucoup à Pecco Bagnaia. C'est dans sa roue en effet qu'il a obtenu sa qualification directe pour la Q2, pendant les essais de vendredi, puis sa septième place sur la grille de départ. Habitué à suivre cette stratégie, l'Espagnol y voit un recours normal pour quiconque est en manque de performance, comme c'est son cas actuellement avec la Honda.

"Je vais répondre de manière simple et honnête : seul, j'aurais été une seconde plus lent. Avec l'aspiration, cette moto est une autre moto", a-t-il répondu à Losail, interrogé sur la manière dont il s'était qualifié.

"C'est comme ça. Je comprends que les gens disent 'ah, mais pourquoi est-ce qu'il suit tout le temps quelqu'un ?' Par le passé, beaucoup de pilotes me suivaient. Si on se concentre uniquement sur soi-même, ils ne me dérangeaient pas. Donc j'essaye de suivre le pilote le plus rapide, de ne pas le déranger, de me contenter de me mettre derrière, et je crois que par le passé, moi, ça ne m'a pas dérangé."

Plus que l'attitude potentiellement contestable d'un pilote, Márquez y voit surtout le signe d'une faiblesse de sa moto. Dans la situation qu'il connaît le mieux, celle de Honda, c'est selon lui un signal d'alarme que le constructeur devrait prendre au sérieux.

"Un pilote comme Joan Mir, par exemple, il ne cherchait jamais d'aspiration quand il était avec Suzuki l'année dernière, et cette année il en cherche une à chaque séance. C'est un point sur lequel Honda doit se pencher pour l'avenir, parce qu'on peut sauver un week-end comme ça mais en Malaisie, par exemple, où je n'ai pas trouvé la bonne manière [de me qualifier], je suis parti 20e."

Lorsqu'il lui a été demandé si le tour qualifs qu'il a réalisé se situait au-delà de la limite de sa moto, l'octuple Champion du monde a répliqué : "Si vous regardez la deuxième Honda, vous comprendrez si c'est au-delà de la limite ou pas !" En l'occurrence, les trois autres Honda occupaient les dernières places de la grille, la plus rapide d'entre elles ayant concédé 1"467 au chrono de Márquez. Et ces limites, il les a vite retrouvées, expliquant après la course sprint : "Mon tour a été super en qualifs, puis à la course sprint la vitesse était là mais c'était très difficile de se battre contre les autres pilotes sans avoir de vitesse de pointe."

Par cette quête coûte que coûte du meilleur chrono possible, Marc Márquez veut aussi prouver son implication sans faille auprès de Honda, indépendamment du fait que leur aventure commune n'a plus que quelques jours devant elle.

"En tant que pilote, j'essaye de faire de mon mieux en piste, de donner les meilleurs commentaires à Honda. J'essaye de les conseiller sur la direction à prendre pour l'avenir, même si je pars dans une semaine. J'essaye d'apporter des commentaires très précis, et aujourd'hui je leur ai dit que sans vitesse de pointe, on ne peut se battre pour aucun titre. À chaque fois qu'on passait une ligne droite, je perdais une position, alors c'est super difficile quand c'est comme ça. Ils ont beaucoup de travail à faire, ils le savent et je crois qu'ils peuvent le faire à l'avenir."