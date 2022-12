Márquez : La Ducati a "mangé" Quartararo en 2022

Charger le lecteur audio

Fabio Quartararo a-t-il perdu le titre 2022 ou Pecco Bagnaia l'a-t-il remporté ? Le Français comptait une avance de 91 points sur le pilote Ducati au cap de la mi-saison et jamais un tel écart n'avait été comblé, mais Bagnaia a réussi cet exploit en dominant la deuxième partie du championnat. Selon Marc Márquez, contraint à un rôle d'observateur avec sa nouvelle opération et une Honda limitée, Quartararo n'était tout simplement pas en mesure de se défendre avec une Yamaha nettement inférieure à la Ducati.

"Le championnat a été beau", a résumé l'Espagnol au cours d'un événement organisé par son sponsor Estrella Galicia. "La première moitié a été marquée par un pilote et une marque, ou plutôt un pilote, parce que Quartararo faisait la différence. Et dans la seconde partie de la saison, la meilleure moto de la grille a mangé [Fabio], même s'il a aussi fait quelques erreurs."

Márquez a souligné la bonne entente entre les prétendants au titre, estimant qu'il s'agit d'une "question de caractères" mais aussi de circonstances. "Il y a eu très peu de confrontations [en piste] qui suscitent des tensions", a remarqué l'Espagnol. Bagnaia a en effet gagné devant Quartararo à Jerez et au Mugello, sans que le pilote Yamaha soit en mesure de porter une attaque, et le #63 a chuté derrière son rival au Sachsenring et à Motegi, une nouvelle fois sans véritable duel. Les deux hommes ne se sont finalement affrontés que pendant quelques virages à Valence, quand Bagnaia a ralenti Quartararo et que leur duel a été marqué par un petit contact.

Écarté de ces luttes pour le titre depuis sa blessure en 2020, Márquez veut retrouver le sommet en 2023, et se confronter à ses successeurs au palmarès. Joan Mir, son nouveau coéquipier chez Honda, Quartararo et Bagnaia ont tous les trois rejoint la catégorie en 2019, l'année du dernier sacre du #93. Jusque-là confronté à des pilotes plus âgés que lui, tels que Valentino Rossi, Jorge Lorenzo et Andrea Dovizioso, Márquez prend au sérieux ceux qui ont pris le pouvoir depuis sa blessure : "Au final, il y a un changement de génération, de jeunes pilotes arrivent [et] il faut savoir comment se réinventer pour rester devant."

Márquez fait confiance à Honda

Marc Márquez est sorti déçu du test de Valence

Marc Márquez aura également besoin d'une moto au niveau pour défendre ses chances, après plusieurs saisons très décevantes du côté de Honda. Le prototype testé à Valence juste après la fin de la saison ne lui a pas donné satisfaction mais de nouveaux changements sont attendus avant le lancement de la campagne 2023. Márquez assure maintenir sa confiance en Honda, dont il a vu les efforts de près lors d'une récente visite au Japon pour les habituelles festivités de fin d'année.

"On demande toujours le maximum à son équipe et à son constructeur. Je ne vais rien dire de nouveau, mais le test de Valence ne s'est pas passé comme je l'attendais. J'ai passé cinq jours au Japon et j'ai eu beaucoup de réunions. L'intention est là [chez Honda] et je suis sûr que des choses vont arriver pour les tests de février. Mais ce n'est pas bon [que ça arrive si tard, puisque] ce qu'on teste à ce moment-là servira toute l'année. Mais je fais confiance à Honda et à toute l'équipe. Humainement, l'équipe est merveilleuse et ils donnent tout. Maintenant, nous avons besoin d'une moto qui fonctionne aussi bien que possible."

"Quand je suis revenu de blessure, j'ai fait quatre bonnes courses, avec des premières lignes, et la vitesse était là. Mais la vitesse ne me suffit pas : pour gagner, il faut aussi la constance et le rythme, et plus la moto aide, plus ce sera facile."

Concernant son physique, Márquez "continue à travailler" afin de gagner en force musculaire, l'opération pratiquée au mois de juin sur son bras droit ayant apporté les progrès espérés sur le plan de la mobilité : "Je suis un traitement plus spécifique pour essayer d'arriver à 100%. Sur ce bras qui a subi quatre opérations, mon objectif est d'être aussi bien préparé que possible, parce que l'impératif est de jouer le championnat. [...] En janvier, je vais commencer à travailler sur l'ensemble [du corps] pour atteindre mon meilleur niveau personnel."

Propos recueillis par Antón Quintiá et Germán Garcia Casanova

