MotoGP

Márquez était "complètement vidé le dimanche" en début de saison

Marc Márquez explique pourquoi il affichait un visage presque impassible sur les podiums des sprints, une stratégie dictée par sa volonté de gérer son énergie tout au long du week-end.

Oriol Puigdemont

Publié: 24 oct. 2026, 15:15

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

En Autriche, Marc Márquez a terminé deuxième du sprint, mais son expression sur le podium ne correspondait pas vraiment à un résultat pourtant très satisfaisant. Plus frappant encore, le sérieux affiché par l'Espagnol au Japon, juste après avoir remporté son septième sprint de la saison, alors qu'il a à peine célébré sa victoire.

L'absence d'expression du champion du monde en titre à un moment qui aurait dû être une source de joie a conduit beaucoup de monde à soupçonner que quelque chose se passait chez le pilote Ducati. Interrogé à ce sujet, l'Espagnol a expliqué que ses manifestations de joie contenues n'étaient pas le fruit du hasard, mais relevaient d'une stratégie visant à préserver son énergie tout au long du week-end afin d'en consacrer davantage à la course du dimanche, lors de laquelle le plus gros des points est en jeu.

"Ce n'est pas que je sois sérieux, c'est que je préserve mon énergie. Les hauts et les bas émotionnels demandent beaucoup d'énergie. Physiquement, nous pouvons y faire face parce que nous sommes bien entraînés. Mais pendant un Grand Prix, le niveau d'adrénaline augmente fortement, puis redescend brusquement. C'est épuisant", expliquait alors Márquez à Motorsport.com.

Lors d'un récent échange avec lui à Phillip Island, Márquez a donné davantage de détails sur la manière dont il en est venu à la conclusion qu'il devait adopter cette approche émotionnelle plus mesurée avant la course principale.

C'est au cours de la première moitié de la saison, lorsqu'il a connu ses plus grandes difficultés, qu'il a commencé à y réfléchir. Celles-ci étaient en grande partie liées aux séquelles de sa blessure à l'épaule droite, consécutive à la chute subie en Indonésie l'année dernière, peu après avoir célébré son titre.

Les conséquences de cet accident l'ont handicapé en début de saison, jusqu'à ce qu'il se fasse opérer lors du week-end du Grand Prix de France. L'intervention a mis fin aux épisodes de perte soudaine de sensibilité dans son bras, provoqués par une compression du nerf radial.

Néanmoins, les dommages accumulés dans la partie supérieure droite de son corps l'ont contraint à consacrer davantage de temps à la kinésithérapie et à la récupération. Une charge supplémentaire importante, qui s'ajoute aux exigences d'un week-end de Grand Prix, devenues considérablement plus élevées depuis la modification du format en 2023 et l'introduction des courses sprint.

"Pendant la première moitié de la saison, j'étais complètement vidé le dimanche. Je me réveillais et je n'avais qu'une envie : passer toute la journée allongé sur le canapé. Et ce n'était pas une question de condition physique", a expliqué Márquez à Motorsport.com, avant de détailler le raisonnement qui l'a amené à comprendre qu'il devait gérer son énergie de manière plus rigoureuse.

Marc Márquez (Ducati)

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Les données de mes séances de vélo et des autres aspects de mon entraînement étaient bonnes. Évidemment, j'avais mon problème au bras, mais d'un point de vue cardiovasculaire, j'étais en forme", souligne le multiple champion du monde.

"J'ai alors commencé à comprendre que lorsqu'on est blessé ou confronté à des difficultés physiques, le mental doit davantage prendre le relais. Il est très difficile de déconnecter mentalement. Même maintenant, pendant cette interview, j'essaie de me concentrer pleinement sur vos questions et sur mes réponses", explique le pilote portant le numéro 93, qui s'efforce depuis de limiter le temps passé en dehors de son box ou de son espace personnel dans le paddock.

"J'ai compris qu'en passant davantage de temps dans ma chambre et en me concentrant sur ma condition physique, je me sentais mieux ensuite et j'avais plus d'énergie. Peut-être que le fait d'être convaincu de l'efficacité de cette méthode m'aide également. Parfois, lorsqu'un pilote est certain de quelque chose, tout devient plus facile. Je suis convaincu de savoir ce que je dois faire pour être le plus performant possible", conclut Márquez.

Lire aussi :

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Zarco contraint à l'abandon au sprint en Australie : "Ça devenait dangereux"

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Oriol Puigdemont





Viñales : "Si je reste chez moi, je ne suis pas payé"



MotoGP



MotoGP



GP d'Australie



4 h



Viñales : "Si je reste chez moi, je ne suis pas payé"





Les pilotes MotoGP réclament des garanties pour courir au Qatar



MotoGP



MotoGP



GP du Qatar



1 j



Les pilotes MotoGP réclament des garanties pour courir au Qatar





Marc Márquez estime à 70% ses chances de prendre sa retraite d'ici trois ans



MotoGP



MotoGP



GP d'Australie



1 j



Marc Márquez estime à 70% ses chances de prendre sa retraite d'ici trois ans

Plus de

Ducati Team





Marc Márquez : Jorge Martín était plus rapide mais "il en faisait trop"



MotoGP



MotoGP



GP d'Australie



8 h



Marc Márquez : Jorge Martín était plus rapide mais "il en faisait trop"





Ducati répond à Aprilia sur les consignes d'équipe : "Ils font ce qu'ils veulent"



MotoGP



MotoGP



GP d'Australie



1 j



Ducati répond à Aprilia sur les consignes d'équipe : "Ils font ce qu'ils veulent"





Márquez met la pression sur Martín : "Quand on est rapide, pas besoin de consignes"



MotoGP



MotoGP



GP d'Australie



2 j



Márquez met la pression sur Martín : "Quand on est rapide, pas besoin de consignes"

Dernières actus





Márquez était "complètement vidé le dimanche" en début de saison



MotoGP



MGP MotoGP 6 min



Márquez était "complètement vidé le dimanche" en début de saison





Le patron de Cadillac sème le doute en esquivant une question sur ses pilotes



Formule 1



F1 Formule 1



GP des États-Unis



1 h



Le patron de Cadillac sème le doute en esquivant une question sur ses pilotes





Ce problème inattendu pour Honda malgré sa deuxième évolution moteur



Formule 1



F1 Formule 1



GP des États-Unis



2 h



Ce problème inattendu pour Honda malgré sa deuxième évolution moteur





"Tout simplement inconduisible" : Hadjar désemparé après les essais libres à Austin



Formule 1



F1 Formule 1



GP des États-Unis



3 h



"Tout simplement inconduisible" : Hadjar désemparé après les essais libres à Austin

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire