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MotoGP GP d'Australie

Marc Márquez : Jorge Martín était plus rapide mais "il en faisait trop"

Marc Márquez explique comment il a pris le dessus sur un Jorge Martín plus rapide lors du sprint de Phillip Island.

Rachit Thukral Oriol Puigdemont

Publié: 24 oct. 2026, 06:43

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez a reconnu que Jorge Martín disposait d'un meilleur rythme lors du sprint du Grand Prix d'Australie, mais qu'il avait compris que son rival pour le titre "en faisait trop" à mesure que la lutte pour la victoire s'intensifiait à Phillip Island.

Les deux prétendants au titre MotoGP se sont livrés à leur duel le plus acharné de la saison 2026 samedi à Phillip Island. Martín a multiplié les attaques pour prendre la tête à Márquez avant de chuter au huitième tour, offrant ainsi la victoire à son rival de chez Ducati.

Au départ, Martín est passé de la quatrième à la deuxième place, puis a dépassé Márquez pour prendre la tête à au moins trois reprises. Mais à chaque fois, il a élargi sa trajectoire et rétrogradé en deuxième position.

Le champion du monde 2024 a lancé plusieurs attaques contre Márquez lors du huitième tour décisif, mais ce dernier est parvenu à reprendre l'avantage pour conserver sa position.

Leur bataille a pris fin prématurément au virage 8, au cours du même tour, lorsque Martín a perdu l'avant à haute vitesse et terminé dans les graviers. Márquez a alors pu rallier tranquillement l'arrivée et prendre dix points d'avance au championnat.

Márquez a reconnu que Martín était plus rapide que lui à Phillip Island, mais il savait qu'il pouvait le battre dès lors qu'il a compris que son compatriote repoussait ses limites en course.

"C'était un jeu mental. On peut attaquer si on a la vitesse. Et sincèrement, aujourd'hui, il était un peu plus rapide que moi. Mais pendant le tour qu'il a effectué juste devant moi, j'ai compris deux choses, et j'ai alors vu qu'il était possible de me battre pour la victoire. J'ai compris qu'il était rapide, mais qu'il prenait beaucoup de risques. Sa moto bougeait beaucoup et il en faisait un peu trop."

"À ce moment-là, j'ai compris que c'était le moment de prendre des risques. C'est vrai que tenir ce rythme pendant 13 tours aurait été très difficile pour nous deux si nous voulions terminer la course. Mais c'est lui qui a commis l'erreur. J'étais moi aussi proche de la faute. Mais c'est la course."

Aprilia semblait disposer d'un avantage net sur la concurrence après les essais du vendredi, mais les averses nocturnes ont permis à Ducati de revenir dans le match. Márquez a ainsi décroché une pole position inattendue samedi matin.

Ducati a finalement réalisé un triplé lors du sprint, Marco Bezzecchi terminant meilleur représentant d'Aprilia à la quatrième place.

La marque de Noale a subi un sérieux coup dur deux heures après la course, lorsque des examens ont révélé que Martín souffrait d'une fracture de l'avant-bras, le contraignant à déclarer forfait pour la course de dimanche.

Avant l'annonce de la blessure de Martín, Márquez avait expliqué qu'il devait attaquer lors du sprint, conscient que l'enjeu dépassait largement les trois points séparant la première et la deuxième place.

"C'était la lutte pour le titre", a déclaré le nonuple champion du monde. "C'était une bataille très serrée et difficile. Agressive, mais dans les limites. Tout d'abord, j'espère qu'il va bien. Mon équipe m'a dit qu'il était au centre médical, et je lui souhaite le meilleur, car ce serait une bonne chose pour le championnat."

"Mais aujourd'hui, la bataille a été très serrée. Huit tours à la limite, huit tours à se battre pour la même chose : essayer de prendre 12 points. Et l'enjeu était plus important que ça. Aujourd'hui, il y avait plus que trois points d'écart en jeu."

"C'était le moment de le faire, car il sait que c'est l'un de mes circuits préférés, et je sais que c'est l'un des circuits où Aprilia est performante. Au final, si Martín n'avait pas été là, je n'aurais pas piloté de manière aussi agressive. Mais aujourd'hui, c'était le moment de le faire."

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