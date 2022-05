Márquez : "On commence à ne plus avoir d'idées"

Charger le lecteur audio

Des changements s'imposent chez Honda après une entame de saison décevante. La marque dispose d'une machine revue de fond en comble cette année, ces changements étant destinés à une meilleure exploitation du pneu arrière et à un gain en adhérence, mais les promesses des tests de pré-saison peinent à se concrétiser. Encore en quête de son premier podium de l'année, Marc Márquez a même reconnu s'habituer à des résultats bien différents de ceux qu'il connaissait jusqu'en 2019, une saison record qui a précédé sa blessure au bras.

Au Grand Prix de France, l'homme fort de Honda a dû se contenter de la sixième place mais plus que la position, c'est l'écart avec le vainqueur qui l'inquiète, y voyant le signe que la machine dont il dispose actuellement a atteint ses limites. "Ce sont à nouveau 15 secondes, ce qui est beaucoup", a déclaré Márquez. "Ça aurait pu être 12 si je n'avais pas lâché à la fin, mais ça reste beaucoup."

"C'est aussi pour ça que c'est facile d'accepter que je termine sixième. Si on est plus proches, le doute s'installe et on peut prendre des risques, mais quand on est loin, on sait qu'on peut prendre autant de risques qu'on veut, on n’y arrivera pas."

"On travaille, on insiste, j'essaye d'améliorer mon style de pilotage, Honda essaye aussi de trouver des solutions et je suis le premier à dire qu'on a besoin de quelque chose. Dans le box il y a l'équipe, des ingénieurs et les pilotes, et on commence à ne plus avoir d'idées. On pense maintenant au fait que du matériel va arriver et que la moto va évoluer."

Alberto Puig, patron de l'équipe officielle, presse en effet Honda pour apporter des évolutions rapidement et Marc Márquez voit du positif dans le fait que l'ensemble des pilotes du constructeur partage son constat. Il espère que des progrès se concrétiseront dans le test de Barcelone, prévu dans la foulée des deux prochains Grands Prix au programme.

"Les ingénieurs doivent savoir comment résoudre le problème mais ils n'arrêtent pas, ils travaillent et essayent de trouver des solutions. Par chance, mes commentaires, ceux de Pol [Espargaró] de Nakagami et d'Álex [Márquez] sont très similaires. On a plus ou moins de mal mais ils savent sur quoi travailler pour essayer d'apporter des choses au test de Montmeló et passer un cap."

Dès le mois de février, Marc Márquez prévenait que les progrès constatés dans les tests organisés à Sepang et à Mandalika pouvaient être trompeurs, le premier circuit n'ayant pas été visité depuis deux ans, le second étant nouveau, et les deux ayant vite offert un niveau d'adhérence très élevé en raison de la gomme déposée au fil des tours.

"Mes problèmes sont toujours les mêmes depuis la pré-saison. Quand j'avais eu du grip lors du troisième jour de test, la moto était bonne mais ces conditions ne se rencontrent jamais lors d'un Grand Prix, elles sont complètement différentes. Ce que je craignais lors de la pré-saison a fini par se réaliser, surtout quand on est arrivés en Europe sur des pistes plus petites."

Ces difficultés contribuent au fait qu'après le premier tiers de la saison, Márquez n'est que dixième du championnat, même s'il ne faut pas oublier qu'il a manqué deux des sept épreuves disputées. Le sextuple Champion de la catégorie compte cependant à peine plus de la moitié des points de Fabio Quartararo, mais entre les difficultés de sa moto et un pilotage encore imparfait en raison de sa condition physique, il ne se voit pas dans la course au titre.

"On ne peut pas penser au championnat. Notre meilleur résultat est une quatrième place. Nous souffrons pour finir sixièmes ou cinquièmes donc nous ne pouvons pas penser à remonter. Je ne me sens pas bien dans mon pilotage, je ne me sens pas bien sur la moto. OK, sur certaines pistes je suis rapide en suivant quelqu'un mais je ne pilote pas bien, donc on verra. Naturellement, on va essayer de progresser et j'ai pour objectif de me battre avec les leaders, mais actuellement on est trop loin."

Avec Charlotte Guerdoux