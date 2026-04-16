Quand Lecuona renonçait à analyser la télémétrie de Márquez : "Ça n'avait aucun sens"
Immergé dans l'équipe Honda en 2023, Iker Lecuona a eu accès aux données de Marc Márquez, et a constaté pourquoi son pilotage est inimitable.
Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Il est établi depuis longtemps que le style de Marc Márquez est unique en MotoGP, et que presque personne n'est capable de l'imiter. Ce n'est pas pour rien qu'il a accumulé neuf titres mondiaux, dont sept en catégorie reine. Mais certains pilotes qui ont pu monter sur la même moto que lui ont eu l'occasion d'analyser son pilotage.
Iker Lecuona est l'un d'entre eux. Petit retour en arrière : au GP du Portugal 2023, Márquez s'est accroché avec Miguel Oliveira et s'est fracturé le premier métacarpien de la main droite. Márquez a dû manquer deux courses et pour le GP d'Espagne, Honda a fait appel à Lecuona, ancien pilote Tech3 en MotoGP et qui représentait alors la marque en WorldSBK. Il a disputé un total de sept courses cette année-là, pour l'équipe officielle et LCR.
Invité par le podcast Fast & Curious, Lecuona a expliqué comment il a abordé cette opportunité. Et lorsqu'il lui a été demandé s'il avait jeté un œil sur les données télémétriques de Márquez, il en a profité pour saluer le style de pilotage du pilote le plus titré du plateau... et confier qu'il a renoncé à réellement le comprendre.
"Je dois dire que j'ai peu observé Marc", a-t-il reconnu. "Car il négocie les virages très différemment des autres. Il a un petit plus et un pilotage très particulier, qui fonctionne pour lui, car c'est le sien, c'est unique."
"C'est difficile à suivre ou de comprendre comment il est capable de faire ce qu'il fait. En abordant un virage, c'est un peu 'Je peux le faire, je vais le faire' – il ne se soucie de rien, de comment la moto se comporte… Il se fiche de ce que fait la moto."
"Je vais aller plus loin : j'ai regardé la télémétrie de Márquez une fois ou deux au maximum, et je me suis dit 'Ça ne vaut pas le coup'. Et j'ai commencé à regarder les données d'autres pilotes, comme Joan Mir, qui est plus fin, parce que ça n'avait aucun sens. C'était incroyable."
Iker Lecuona a travaillé avec Santi Hernández, alors chef mécanicien de Marc Marquez, en 2023.
Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Lecuona a également insisté sur le pilotage inimitable de Marc Márquez : "Le fait est que Márquez est génial. Si tu es bon au freinage, tu peux avoir le même point de freinage de Marc, mais tu n'entreras pas en courbe comme lui. Il a une méthode, il sait comment répartir son poids, ce qui est très important en MotoGP avec les pneus Michelin, comment positionner son corps, sa stature… Tout est lié à ces variables."
"Mais la façon dont il entrait en courbe, avec cette confiance, et la façon dont il tournait ou relevait la moto... il faisait tout. Après, la Honda glissait tellement à cette époque qu'il ressortait mal. Mais rien qu'à l'entrée du virage et en courbe, il gagnait un, deux ou trois dixièmes, selon le virage."
"Marc a un style tellement différent et atypique que, si tu veux le suivre, tu dois piloter comme lui. Et tout le monde a son ADN, un style différent. C'est très dur d'atteindre le niveau de Marc. On le voit aussi avec la Ducati, il pousse l'avant et freine comme ça… Peu de gens en sont capables de faire ça."
Les deux saisons complètes d'Iker Lecuona en MotoGP, en 2020 et 2021, étaient aussi les deux dernières de Valentino Rossi dans le championnat. Sans avoir accès à autant de données, il a pu observer son pilotage et a également été impressionné, presque pour des raisons opposées aux spécificités de Márquez.
"Valentino était très raffiné. Je freinais plus fort que lui, mais c'est aussi la KTM qui freinait plus fort [que la Yamaha]. Au final, la moto a aussi son propre ADN. Mais Valentino, c'est la finesse. La façon dont il redressait la moto… Je l'ai toujours dit, c'est quelqu'un qui a traversé tellement d'époques qu'il a su évoluer. Le style de Valentino, on le voit, et il a changé, année après année. C'est dix pilotes en un, parce qu'il a évolué."
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