Accident "effrayant" pour Márquez, douleurs aux pouces pour Marini

Luca Marini et Álex Márquez se sont faits une grosse frayeur au Mans. Alors qu'il était troisième, le pilote VR46 a glissé en sortant de la Chicane Dunlop et semblait en mesure d'éviter la chute. Marco Bezzecchi, qui était dans son sillage, a pu l'éviter mais pas Márquez, qui l'a violemment percuté. L'Espagnol s'est retrouvé à terre au milieu de la piste mais les autres pilotes ont pu l'éviter.

"C'était effrayant", a expliqué le cadet des Márquez, qui n'a pas pu immédiatement se relever puisqu'il a d'abord glissé en restant sur la trajectoire : "J'ai essayé de bouger, je glissais. C'était difficile de me décaler. J'étais comme un chat ! J'essayais de trouver une sortie mais tout le monde a été très bon pour m'éviter. Merci à tous les pilotes ! Ils ont réussi à me doubler en passant à l'intérieur."

Luca Marini était également sur la piste mais dans une position moins risquée. Il s'est en revanche fait mal aux deux pouces dans la chute. "L'incident était assez violent, assez dur mais au final tout s'est bien passé", a expliqué l'Italien. "J'ai juste mal aux pouces parce que j'ai reçu un coup du guidon, ça m'a fait mal, et mes mains ont percuté le sol avec un gros choc. Mais tout va bien. Je passerai peut-être de nouveaux examens chez moi mais heureusement, on a trois semaines pour se reposer maintenant, ce qui sera très important."

Ce dénouement est d'autant plus frustrant pour Marini qu'il venait d'éviter une chute après avoir été déséquilibré à la sortie de la chicane : "J'ai touché le vibreur trop fort à l'intérieur du virage 4. J'ai perdu l'avant mais j'ai réussi à relever la moto. J'ai réussi l'un des plus beaux sauvetages de ma vie donc j'étais content sur le moment ! Je commençais à réaccélérer, mais Márquez m'a percuté."

La chute d'Álex Márquez et Luca Marini

"Je pense que c'était vraiment dur d'éviter le contact pour moi parce qu'il essayait de gagner des places et de ne pas perdre de temps. C'était difficile, c'était un incident de course. Dans un tel cas, c'est très dur pour le pilote de derrière. Bezz a été très bon, peut-être que Márquez n'a pas pu me voir, je ne sais pas. C'était difficile de voir son point de vue sur les images."

Álex Marquez a confirmé qu'il ne pouvait rien faire pour éviter son rival : "Luca a commencé à avoir un peu de mal et Marco l'attaquait. Je me suis dit que si Marco l'attaquait, j'allais aussi essayer de le doubler. Mais il a fait une petite erreur à la corde, il a perdu l'avant. Marco a réussi à l'éviter de peu et j'étais derrière Marco, donc je ne voyais rien. Quand Marco [s'est décalé], Luca était au milieu et je n'ai pas pu éviter la chute."

Marini et Márquez jouaient le podium

Luca Marini était juste devant Marco Bezzecchi, finalement vainqueur de la course, au moment de la chute, ce qui laisse penser qu'un très bon résultat était dans ses cordes : "La course était plutôt sous contrôle parce que je me sentais bien. Tout le monde était vraiment agressif dans les premiers tours, comme à chaque fois mais je pense que j'aurais pu faire une très bonne course aujourd'hui."

"Il y a eu beaucoup de chutes et je pense que le la lutte pour le podium était vraiment ouverte", a précisé Marini.

Márquez venait de son côté de remonter à la cinquième place et commençait à entrevoir le podium : "Mon pilotage était assez fluide et bon, on avait fait quelques changements par rapport à hier et je sentais que la base était très bonne. Je voulais attendre un peu parce qu'on n'avait fait que six ou sept tours. [...] On manque vraiment de chance après le contact hier, la chute d'Austin, tout ça... Il faut corriger ça pour les prochaines courses."