Quartararo limité par un "mal de bras incroyable" en course

Fabio Quartararo n'a pas vécu la course qu'il espérait au Mans. Deux ans après une opération pour un arm-pump, le pilote Yamaha a ressenti une nouvelle douleur avant le départ et a reçu un traitement de la part du centre de santé mis en place par Quirónprevención, qui a remplacé la Clinicat Mobile cette année. Mais après quelques tours, le pilote Yamaha a de nouveau ressenti une gêne qui l'a selon lui privé d'un meilleur résultat que sa septième place finale.

"Malheureusement, ce n’était pas la course que j’espérais", a expliqué le Français sur Canal+. "J’ai eu un problème un petit peu physique juste avant la course, [j’ai eu] un traitement pour mon bras et c’était un petit peu trop agressif, j’ai eu mal au bras dès la mi-course, donc je pense qu’on aurait pu faire un meilleur résultat. Peut-être pas se battre pour le podium, mais faire un top 5 je pense que ça aurait été jouable."

Le kiné qui l'a pris en charge en a visiblement trop fait, ce qui a fini par réveiller la douleur en course. "C'est un mec qui m'appuyait comme un malade sur l'avant-bras", a expliqué Quartararo devant les journalistes. "Tout simplement, avant la course ça allait mais dès que ça a commencé, mon bras a gonflé, de la mi-course jusqu'à la fin. À mi-course, je me suis dit 'bon, ça y'est, c'est fini, je ne peux plus rien faire.' La douleur est restée stable jusqu'à la fin, c'était un peu de plus en plus [douloureux]. Mais sincèrement, il y a été beaucoup trop fort."

"Je ne vais pas dire [qu'ils ont fait] une erreur, mais bon, c’est la première fois, vraiment, qu’ils me font un traitement aussi dur avant une course et je l’ai ressenti sur la moto", a-t-il précisé. "Donc malheureusement c’était compliqué. On va dire que tous les mauvais moments arrivent maintenant. Et la moto, je pense qu’on a quand même réussi depuis hier à faire un petit pas en avant."

Vu les circonstances, je pense que je me suis épaté moi-même de pouvoir résister 14 tours avec un mal de bras incroyable. Fabio Quartararo

Dans ces circonstances difficiles, Fabio Quartararo a néanmoins réussi à gagner des places tout au long de l'épreuve. Parti 13e, il a notamment profité des nombreuses chutes pour se classer au septième rang, un résultat qui ne reflète pas les progrès effectués sur la moto depuis samedi mais qui pouvait difficilement être meilleur dans un tel contexte.

"Bien sur, on a fini septième, mais sincèrement ce n’était pas la course que j’attendais, que je voulais : être incapable de pouvoir me défendre, c’est ça qui était le plus difficile. Mais je pense que, comme je l’ai dit, on commence à retrouver un petit peu le feeling sur la moto. Depuis la course sprint, on a décidé de ne rien toucher, on est sur une base de 2021 et 2022. Et à partir de ce moment là, c’est à moi de faire le job. "

"C’est intéressant de voir qu’on commence à reprendre un peu de feeling : aujourd’hui, j’étais incapable de freiner mais j’ai quand même réussi à me battre un peu pour cette position qui n’est malheureusement pas celle que j’attends", a ajouté Quartararo. "Mais vu les circonstances, je pense que je me suis épaté moi-même de pouvoir résister 14 tours avec un mal de bras incroyable. [Il montre son bras gonflé] C’est déjà mieux que tout à l’heure, mais c’est frustrant de jamais avoir [ce problème] et de l’avoir aujourd’hui. Mais bon, ça fait partie du job."

Fabio Quartararo reste néanmoins conscient que son résultat est surtout dû au chutes devant lui. "Je ne vois pas ça comme une remontée parce que six pilotes sont tombés devant moi, donc ce n'est pas une remontée", a souligné El Diablo, qui espérait bien mieux : "Ce n'est pas un bon résultat. Les pilotes qui sont tombés, ils n'étaient pas derrière moi. Si ces sept ou huit pilotes étaient derrière moi, sincèrement j'aurais pu être content mais là, je ne suis pas du tout content."

Avec Fabien Gaillard