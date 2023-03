Possible fracture de la main pour Márquez, rien de grave pour Oliveira

Charger le lecteur audio

Marc Márquez a été touché à la main, où une possible fracture a été détectée après sa chute en début de course, au Portugal. Miguel Oliveira a pour sa part échappé à toute blessure sérieuse malgré la violence du choc subi avec le pilote Honda, tandis que Jorge Martín, le premier à avoir été touché par l'Espagnol, souffre du pied et de la cheville.

Dans le troisième tour de la course principale, ce dimanche à Portimão, Oliveira a été harponné par Márquez, qui tentait alors d'attaquer Jorge Martín et de s'emparer de la deuxième place, dans le sillage de Pecco Bagnaia, qui venait de prendre la tête de la course. En manquant complètement son attaque, l'Espagnol a touché le pilote Pramac avant de heurter de plein fouet Oliveira, impuissant.

Évacué sur civière, Oliveira a vite pu être rassuré par les premiers examens passés au centre médical, qui ont exclu toute fracture. Il n'y a, selon le médecin du championnat, "rien d'anormal", mais il souffre toutefois d'une contusion au niveau de la partie haute de la jambe droite.

Son équipe a fait savoir que la douleur était importante et qu'il pouvait difficilement marcher. Il passera d'autres examens à Faro afin de définitivement exclure toute séquelle inquiétante, mais le pilote se tourne déjà vers le prochain Grand Prix. "Je suis très meurtri sur la partie droite de la hanche. Je vais faire tout ce que je peux pour être pleinement remis pour l'Argentine le week-end prochain", a-t-il déclaré.

Jorge Martín, bien qu'il soit resté en course, souffre lui aussi des conséquences du choc qu'il a subi. "Je me suis cassé un orteil et j'ai aussi quelque chose à la cheville. Je ne sais pas encore exactement quoi, j'irai vérifier demain", a-t-il révélé. Bien qu'il soit resté sur ses roues, il a perdu énormément de terrain en devant passer hors piste. "Le choc a aussi fait bouger mon guidon, donc j'avais du mal à piloter. [...] J'ai passé la moitié du tour sans avoir le pied droit sur le repose-pied parce que je ne pouvais pas plier la cheville. Huit ou dix pilotes m'ont passé et j'ai ensuite eu beaucoup de positions à rattraper", a-t-il ajouté. Il a fini par tomber à six tours de l'arrivée alors qu'il occupait la 11e position.

Marc Márquez a quant à lui été touché à la main. Les premiers examens ont montré une possible fracture du premier os métacarpien de la main droite, située donc au niveau du pouce. Il va rejoindre Barcelone pour une consultation lundi à l'institut Dexeus qui devra affiner le diagnostic.

"La blessure de Marc ne semblait pas importante, mais la radio a révélé une fracture possible du premier os métacarpien de sa main droite", a indiqué le Dr Ángel Charte, médecin du championnat, à DAZN. "Nous l'avons immobilisé et cela va maintenant dépendre des examens complémentaires que nous ferons à l'hôpital."

En attendant, Marc Márquez s'est dit "très inquiet" pour Miguel Oliveira et s'est rapidement rendu à son box pour tenter de s'excuser après l'accident. Il a été entendu par la direction de course et a finalement été sanctionné, reconnu responsable de ce spectaculaire accident.

